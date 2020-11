Schimbări la naționala de handbal feminin înaintea Europeanului. Burcea: ”Fetele să fie pregătite”. Exclusiv

Pivotul Crina Pintea a fost testată pozitiv cu coronavirus și nu va mai merge la Campionatul European, iar selecționerul naționalei de handbal feminin a României, Bogdan Burcea, a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că vor fi schimbări în lot.

Jucătoarea de la CSM București a fost depistată cu Covid-19 la ultimul test efectuat înaintea plecării spre Danemarca, tot atunci fiind pozitivi și maseurii Claudiu Mărășteanu și Cristinel Gâgiu.

Bogdan Burcea stă acum cu emoții, deoarece e posibil să mai apară și alte cazuri la nivelul jucătoarelor, din cauză că persoanele infectate au fost permanent în contact cu restul lotului în ultima perioadă.

Lotul naționalei de handbal feminin va suferi schimbări înaintea Euro

În aceste condiții, selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, Bogdan Burcea, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că le-a anunțat pe fetele din lotul lărgit să fie pregătite de convocare, deoarece pot exista schimbări la nivelul lotului pentru Campionatul European.

”Le-am anunțat pe fetele din lotul lărgit să fie pregătite, chiar dacă nu au fost în cantonament, pentru că în această situație oricând este posibil să fie nevoie de ele în lot la turneul final”, a declarat tehnicianul reprezentativei noastre în urmă cu câteva zile.

”Fetele au înțeles mesajul și sper să avem variante de fiecare dată”, a mai spus Burcea pentru FANATIK. Selecționerul a avut 38 de handbaliste în lotul lărgit, iar în urmă cu două săptămâni anunțase cele 21 de jucătoare care vor merge la turneul final.

Directorul CSM Bucureşti, Gabriela Szabo, a declarat că handbalista Crina Pintea pierde o şansă extraordinară prin neparticiparea la Campiontul European după ce a fost testată pozitiv cu noul coronavirus, la lotul naţional.

”Virusul trăieşte lângă noi, nu ştim pe care ne atinge, pot să mă dau exemplu şi pe mine, care oricât m-am protejat, uneori exagerat, tot l-am luat. Îmi pare foarte rău pentru Crina Pintea, care pe lângă că e o jucătoare uriaşă pentru clubul nostru şi pentru România, pierde această şansă extraordinară la europene.

Aşteptăm să se refacă cât mai repede, mai ales că noi, la CSM, am pus acces pe grija faţă de tot lotul. Am făcut cam 800 de teste până acum la club, câte două, trei pe săptămână şi nu e tocmai ieftin. Am făcut achiziţie publică pentru circa 1.000 de teste, dintre care am făcut 800, iar la 3-400 de lei per test, calculaţi cât ne costă din bani neprevăzuţi în buget”, a spus Szabo pentru news.ro.

Cu două zile înainte de plecare la Campionatul European din Danemarca, jucătoarele de la națională au făcut o ședință foto, care a durat mai bine de 7 ore. Primul meci al ”tricolorelor” va fi la 3 decembrie, împotriva Germaniei, la 5 decembrie urmează disputa contra Poloniei, iar apoi, cel cu Norvegia, ultimul din grupă, la 7 decembrie.