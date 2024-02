Scouterul acuzat de dinamoviști nu e impresionat: “E ușor să aduci fotbaliști buni când le dai salarii de 15.000 de euro lunar!”. Exclusiv

pentru rezultatele slabe pe care le-a înregistrat Dinamo în prima parte a sezonului. Glăvan nu e faimos în fotbal, nu a fost jucător, nu a fost antrenor. A devenit cunoscut mai ales după ce suporteri şi oameni din fotbal l-au arătat cu degetul pentru rezultate, pentru achiziţiile pe care le-a ales. : Domagoj Pavicic, Eddy Gnahore, Giorgi Milanov. Succesul recent a alimentat ideea că fostul director sportiv era vinovatul. Care este adevărul?

“Dinamo a adus jucători slabi? Şi au devenit brusc buni?”

Gabriel, ai rămas cu eticheta de vinovat pentru insuccesul lui Dinamo din vară până acum. E o impresie justificată, corectă?

ADVERTISEMENT

Ştiu că multă lume aşa crede, dar eu o să-ţi explic şi versiunea mea. Bine, e versiunea obiectivă, că îţi relatez doar adevărul. Aşa slabi cum eram eu, Ovidiu Burcă şi Vlad Iacob, am reuşit să promovăm din liga a doua un club aflat în insolvenţă pe care cam toţi oamenii îl vedeau mai aproape de faliment decât de promovare.

E corect, dar mai ales pentru achiziţiile de după promovare ai fost criticat.

Dennis Politic nu e bun? Hakim Abdallah a fost cel mai bun jucător al lui Dinamo în etapele recente, Goncalo Gregorio e golgeterul echipei. Adnan Golubovic? Josue Homawoo? Cum poţi să crezi că în urmă cu două luni erau foarte slabi, nişte achiziţi ratate, iar acum au devenit brusc buni? Au avut şi ei nevoie de o perioadă de adaptare. Au şi defecte, da! Dar dacă nu aveau defecte mai ajungeau la Dinamo? Oamenii din fotbalul românesc nu sunt realişti.

ADVERTISEMENT

“Nu e nimereală să iei fotbalişti buni când plăteşti salarii mari!”

De ce spui asta?

Am tot auzit discuţii “aaa, luăm jucători din liga a treia franceză?”. Da, pentru că un fotbalist din liga a doua franceză câştigă 20.000 de euro lunar, nu poţi să-l aduci la Dinamo! Salariile, faţă de pretenţiile pe care le avem noi, românii, sunt printre cele mai mici din lume! Nu poţi să aduci un fotbalist din Chile, din moment ce el câştigă acolo 300.000 de euro anual. În Columbia, în liga a doua, sunt şi salarii de peste 200.000 de euro pe sezon. Iar noi avem pretenţia să găsim jucători ieftini şi fără defecte! Da, Christian Ilic, pe care l-am adus tot eu, nu are forţă, dar are cinci pase decisive în sezonul acesta. Dacă ar fi fost şi puternic, şi rapid ar fi jucat în Serie A, nu în România!

Pare că Dinamo a nimerit câteva transferuri în iarna aceasta: Pavicic, Gnahore, Milanov.

Nu e nicio nimereală, sunt fotbalişti pe care îi ştiam şi noi, din departamentul de scouting. Doar că una e să aduci jucători când salariul maxim e de 7.000 de euro lunar, alta e să poţi plăti salarii şi de 15.000 de euro pe lună. Când îl aduci pe Gnahore din Serie B ai o garanţie, că liga a doua italiană e peste nivelul campionatului nostru. Realitatea e că în România nu poţi păstra jucători foarte buni nici dacă ai bani mulţi.

ADVERTISEMENT

De ce nu se poate?

Să zicem că-ţi dau ţie cinci milioane de euro şi cumperi un fotbalist de banii aceştia. Acel jucător va veni de la un nivel superior şi nu se va adapta, că el va fi obişnuit cu nişte condiţii cu mult mai bune. Îţi dau exemplul lui Aleix Garcia, care joacă la Girona acum. Când l-a adus Dinamo, Garcia fusese la Manchester City. Normal că nu îi plăcea, el remarca ba că bazinul pentru refacere nu bun, ba că nu există un nutriţionist în club. Trebuie să găseşti fotbalişti buni care să poată accepta condiţiile din România. Pentru asta ai nevoie de informaţii, de aceea am creat departamentul de scouting de la Dinamo.

“Dinamo a făcut scouting gratuit, Rapid a plătit bani mulţi pentru fotbalişti”

Mai există departamentul?

Da, iar eu sunt în continuare în relaţii bune cu oamenii de acolo. Creasem un departament din 60 de persoane, acum cred că mai sunt 48 de oameni. I-am recrutat cu anunţuri date în presă, am găsit oameni pasionaţi, care voiau să înveţe meseria de scouter şi acceptau să lucreze part-time fără să fie plătiţi. Dinamo are acum o bază de date cu vreo zece mii de jucători! Dar îţi repet: când analizezi achiziţiile unui club uită-te şi care sunt posibilităţile financiare, condiţiile, statutul acelui club! Normal că e mai uşor la Rapid! Acolo e şeful scoutingului Daniel Sandu, un tip pe care-l cunosc, e foarte bun. Doar că are şi alte posibilităţi.

ADVERTISEMENT

La buget de referi?

Crezi că noi, la Dinamo, nu îi ştiam pe Rrahmani, pe Burmaz? Dar unul costa 600.000 de euro, celălalt costa 400.000 de euro. Nu îl ştiam pe Hasani, golgeterul Albaniei? Ba da, dar şi el costa vreo 350.000 de euro. Dan Şucu a vrut un atacant cu finalizare? A alocat 400.000 de euro ca să-l ia pe Burmaz, al doilea marcator din Serbia, stângaci, 22 de ani, deci un vârf cu potenţial de “resale”. Noi aveam acces doar la jucători liberi cu salarii mici.

Ce planuri mai ai?

Nu vreau să mai lucrez în România, sper să reuşesc să îmi găsesc un job în Anglia. Nu în Premier League, normal, undeva în ligile mici. E greu fiindcă sunt român. Dacă aş fi fost portughez aş fi avut acces oriunde, cu un român mai greu acceptă lumea să discute. Am făcut cursuri pentru scouting, am un Master, acum sunt la MBA, ţin cursuri despre scouting la FRF. Educaţia e o nevoie în fotbalul nostru, în Vest toată lumea ţine cont de educaţie. Lumea remarca faptul că la Bayern Munchen erau în conducere foşti fotbalişti. Da, dar vezi că Oliver Kahn, care era CEO, avea studii la Oxford şi la Stanford! Nu poţi să gestionezi bugete de sute de milioane de euro dacă nu ai şcoală! Şi nu poţi fără şcoală nici dacă ai un buget de cinci, şase milioane de euro, ca în România.

14 meciuri jucase Eddy Gnahore pentru Ascoli în acest sezon din Serie B înainte să vină la Dinamo

141 de partide şi 14 goluri a bifat Domagoj Pavicic la Rijeka, formaţia din Croaţia pentru care a jucat cel mai mult