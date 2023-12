Screciu, despre faza la care putea fi eliminat în U Craiova – CFR Cluj 1-0: “De ce să merit roșu? Asta m-a enervat”

Oltenii au dat lovitura pe final de meci. Koljic a înscris cu un șut din interiorul careului. Craiova putea să câștige și la un scor mai mare. La ultima fază a meciului, Sava a scos spectaculos un șut trimis de Mitriță.

Oltenii au ajuns la 3 victorii consecutive

“Eu cred că omul meciului a fost Screciu; a jucat foarte bine. Sunt bucuros că am intrat, că am marcat și că am contribuit la victoria echipei, obținând cele trei puncte. Eu cred că a fost o fază reușită; mi-a pasat și am reușit să marchez.

ADVERTISEMENT

De când sunt în România de cinci ani, fiecare meci cu CFR este dificil; este o echipă foarte bună. Astăzi s-a întâmplat așa, au avut ocazii, dar ne-a ajutat Dumnezeu și am reușit să obținem cele trei puncte.

Antrenorul a intrat cu o energie pozitivă și cu antrenamente bune. Eu cred că întreaga echipă a muncit de o lună de când a venit antrenorul, iar cel mai important este să continuăm în această direcție. Dacă mergem mai departe și nu jucăm bine, nu am realizat nimic.

ADVERTISEMENT

Suntem pe locul 2 cu CFR, mai sunt multe meciuri de jucat, trebuie să mergem pas cu pas și să obținem cât mai multe puncte. Am văzut tragerile la sorți, ar fi bine să ne calificăm și noi. Avem două meciuri grele, dar avem și o echipă națională bună, cu jucători de calibru”, a declarat Elvir Koljic.

Universitatea Craiova trece de Rapid în clasament

Succesul Universității Craiova i se datorează lui Ivaylo Petev. Antrenorul bulgar al echipei lui Rotaru a schimbat fața jocului Craiovei. Oltenii au ajuns la 3 victorii consecutive și au reușit să o depășească pe Rapid în clasament.

ADVERTISEMENT

“În astfel de meciuri, nu contează cum joci, important este să obții cele trei puncte. Asta ne-am propus înainte de meci, să luăm cele trei puncte pentru a urca în clasament. Cu privire la incidentul în care Tachtsidis a lovit cu capul în minge, cred că l-am lovit cu umărul în cap.

M-am enervat pentru că ceilalți au afirmat că l-am lovit cu capul. Sper să fie în regulă. Nu cred că meritam cartonaș roșu. De ce aș merita roșu? Este adevărat că am lovit cu capul în minge și l-am atins cu această parte, dar nu am avut o coliziune cap în cap“, a declarat Vladimir Screciu

ADVERTISEMENT

“O victorie muncită, nu pot să zic că a fost meritată. Ocaziile au fost de partea lor, important este că am câștigat, punctele sunt cruciale, și avem un moral bun. Nu am pregătit meciul să ne domine CFR-ul, dar au făcut un pressing bun. Am fost și norocoși, mă bucur că am câștigat chiar dacă nu am jucat așa cum ne-am dorit de la început.

A fost un ritm bun, ne-am bătut pentru orice minge. A fost un derby. Nu este ușor să joci împotriva lor. Meciul s-a ridicat la nivelul așteptărilor, a fost un meci deschis. Mi-a zburat gândul la echipa națională, o grupă ok, nu putem avea adversari slabi, toate echipele sunt bune, iar noi avem șansa noastră. Putem să avansăm”, a declarat Nicușor Bancu.