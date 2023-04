„Se joacă titlul!”. Analiza derby-ului FCSB – Farul la Fanatik SuperLiga: „Sper ca Florinel Coman să facă un meci bun”. Exclusiv

se joacă luni, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. Se anunţă un meci fierbinte, iar roş-albaştrii sunt sub presiune înaintea acestei confruntări, fiind la cinci puncte de lider.

„Se joacă titlul!”. Analiza derby-ului FCSB – Farul la Fanatik SuperLiga

, Robert Niţă şi Valeriu Răchită au analizat la FANATIK SUPERLIGA derby-ul etapei din play-off, iar opiniile au fost împărţite în ceea ce priveşte câştigătoarea:

Sufletul i-a rămas roş-albastru lui Bănel Nicoliţă şi speră că fosta sa echipa se va impune. În caz contrar, FCSB nu mai are nicio şansă la titlu, consideră fostul internaţional:

“Se joacă titlul. Dacă FCSB pierde, zero şanse să mai ia campionatul. Indiferent de ce va face mai departe. Sper, din toată inima, să facă Florinel Coman un meci bun şi să câştige FCSB. Sunt două echipe bune, care îşi doresc să câştige”, a spus Nicoliţă.

Robert Niţă: “Sunt curios cum vor juca sub presiune. Nu doar a rezultatului, ci şi a obiectivului”

Robert Niţă laudă evoluţiile şi rezultatele celor de la FCSB din ultima vreme, dar este curios cum vor rezista băieţii lui Gigi Becali la presiunea obiectivului, în joc fiind şi titlul de campioană, nu doar cele trei puncte:

“Va fi un meci disputat FCSB – Farul Constanţa. Sunt curios cum vor reacţiona jucătorii FCSB-ului pentru că echipa este pe un trend ascendent. Pe lângă rezultatele bune, jocul e bun, Coman redevine cel care a fost cumpărat de Gigi Becali, este cel mai în formă jucător al FCSB-ului.

Sunt curios cum vor juca sub presiune. Nu doar a rezultatului, ci şi a obiectivului. Mai sunt doar şapte etape, nu prea mai ai timp să revii”, a spus Robert Niţă la FANATIK SUPERLIGA.

Vivi Răchită: “Farul este favorită, chiar dacă joacă la Bucureşti!”

Fost jucător la Steaua, Vivi Răchită o vede pe Farul favorită, în condiţiile în care au de partea lor un joc foarte bun, pe Denis Alibec şi pe Gică Hagi pe banca tehnică:

“Farul, din punctul meu de vedere, este favorită chiar dacă joacă la Bucureşti. Are un joc extraordinar, îl are pe Alibec, are antrenor pe bancă”, a argumentat Valeriu Răchită alegerea favoritei în derby.

