Se retrage Rafael Nadal din tenis?! Dezvăluire de ultimă oră: “Şi-a stabilit un obiectiv”

Rafael Nadal a fost măcinat de accidentări în ultimii ani, iar ultima problemă a apărut în meciul cu Mackenzie McDonald, din turul 2 de la Australian Open 2023. şi a fost eliminat de la primul turneu de Mare Şlem al anului. La câteva ore de la acest meci, Marion Bartoli a vorbit despre situaţia lui Nadal.

Roland Garros 2023 ar putea să fie ultimul obiectiv pentru Rafael Nadal

Marion Bartoli, campioană la Wimbledon 2013, a vorbit pentru RMC Sport despre posibila retragerea a lui Rafael Nadal din tenis. Franţuzoaica a susţinut că marele campion ar putea să ia această decizie dacă va vedea că nu poate concura la nivel înalt, iar turneul de la Roland Garros ar putea să fie momentul hotărâtor.

“El nu pare că este în negare, dar cred că și-a stabilit un obiectiv, acela de a merge să câștige un ultim titlu la Roland Garros. Titlul pe care l-a câștigat anul trecut la Paris, în 2022, nimeni nu credea că îl va câștiga. Ni s-a spus că abia putea să meargă și că piciorul său era într-o stare catastrofală.

Chiar dacă va fi chinuit peste tot, chiar dacă va fi dificil, pe această suprafață are rețeta și formula magică pentru a fi pregătit. Nu câștigi Roland Garros de 14 ori fără să știi cum să te pregătești.

Cred că va stabili acest ultim termen. Și dacă va vedea cu adevărat că nu funcționează, poate începe să se gândească la restul… Ce meci va dori să fie ultimul, unde va spune stop”, a spus Marion Bartoli.

Accidentarea de la Australian Open 2023 l-a dărâmat pe Rafael Nadal

Rafael Nadal s-a accidentat în setul 2 al meciului cu Mackenzie McDonald, când s-a întins după o minge şi a început să resimtă dureri. Ibericul a strâns din dinţi şi şi-a dorit să termine pe teren meciul, chiar dacă la un moment dat şi-a întrebat staff-ul dacă ar fi cazul să se retragă.

La finalul meciului, Rafael Nadal a vorbit despre accidentarea suferită şi s-a declarat distrus psihic. Acesta a susţinut că nu a vrut să se retragă pentru că juca la Australian Open 2023 din postura de campion en-titre.

“Nu pot să spun că nu sunt distrus psihic acum, pentru că sunt. Nu știu exact care e problema. Am un istoric cu șoldul, dar trebuie să investigăm ce s-a întâmplat. Mi-am întrebat echipa dacă ar fi bine să mă retrag sau nu. Sunt destul de bătrân însă încât să îmi iau singur deciziile. Nu am vrut să mă retrag, fiind campion en-titre. Am dat tot ce am avut până la final”, a declarat Rafael Nadal.

În vârstă de 36 de ani, Rafael Nadal a câştigat 22 de turnee de Mare Şlem, iar 14 dintre aceste victorii au venit la Roland Garros, turneul favorit al ibericului. În 2022, spaniolul a triumfat la Australian Open, după o finală epică împotriva lui Daniil Medvedev, şi a câştigat trofeul şi la Paris, .