Sebastian Colțescu a stârnit nemulțumiri după ce l-a eliminat pe Alexandru Albu în Rapid – Sepsi: „E intrare de galben!”. Video

Intrarea lui Alexandru Albu asupra lui Anass Achahbar s-a terminat într-un mod dur pentru fotbalistul olandez, care a fost scos cu targa de pe teren.

Din acest motiv, Sebastian Colțescu a revenit asupra deciziei inițiale pe care a luat-o și i-a dat cartonașul roșu mijlocașului giuleștenilor, spre nemulțumirea staff-ului Rapidului.

Sebastian Colțescu a fost în centrul atenției în prima repriză a partidei dintre Rapid și Sepsi, mai exact în minutul 33, atunci când l-a eliminat pe Alexandru Albu, deși îi arătase inițial cartonașul galben.

Centralul a văzut că Anass Achahbar, jucătorul , nu s-a mai putut ridica și a avut nevoie de targă pentru a ieși în afara terenului, moment în care a decis să îl elimine pe mijlocașul giuleștenilor.

Mihai Iosif a protestat după decizia arbitrului și Alexandru Albu a rămas stupefiat pentru că Sebastian Colțescu l-a eliminat în cele din urmă, însă ultima decizie nu a mai putut fi schimbată.

„E un atac de galben, nu de roșu, așa am pățit și eu în 2007 și am stat pe bară aproape trei ani, iar jucătorul a primit galben.

Faultul e de galben, dar a decis să-i dea roșu pentru accidentarea lui Achahbar. Rapid a mai jucat în 10 oameni și a reușit să revină în a doua repriză, deci s-au mobilizat mai bine.

Ar putea marca un gol și să închidă meciul”, a spus și Ianis Zicu la pauza meciului, la TV .

28 de ani are Alexandru Albu

Alexandru Albu, sezon încântător pentru Rapid

În ciuda cartonașului roșu primit, încântător pentru Rapid, motiv pentru care a prins și convocări în naționala României, debutând în duelul din deplasare cu Germania, scor 1-2, când a intrat pe finalul partidei.

Chiar dacă poziția sa este mai mult defensivă decât ofensivă, Alexandru Albu a avut un aport bun pentru giuleșteni și în ceea ce privește marcarea golurilor.

Astfel, mijlocașul are cinci goluri și un assist, fiind al doilea golgheter al echipei, după Adrian Bălan, care are o reușită în plus față de Alexandru Albu.

