Secretele din cariera campionului olimpic Marius Urzică. Și-a riscat viața și a ignorat toți medicii pentru medalii

Marius Urzică este singurul campion olimpic din istoria gimnasticii românești. Ca să câștige acest titlul, în anul 2000, la Sidney, marele sportiv a trecut prin chinuri groaznice.

Viața lui Marius Urzică nu a fost una ușoară. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, aflăm cum a fost campionul la un pas de a nu mai face gimnastică niciodată.

După ce și-a fracturat coloana a participat la competiție și a ieșit pe locul 2. După revenirea din Germania, unde a făcut recuperare, luni de zile Marius Urzică a concurat pe propria semnătură.

Marius Urzică, sacrificii pentru medalia olimpică: ”Timp de joacă în parc nu am prea avut”

La vârsta de 6 ani, Marius Urzică s-a apucat de sport. La început mai în joacă, fiind foarte mic, apoi luând totul în serios. În anul 2000, la olimpiada de la Sidney, Marius Urzică devenea singurul campion olimpic din istoria gimnasticii românești.

“A fost foarte greu, dar, spre bucuria mea, a fost cu folos. Antrenorii care m-au descoperit au știut că am talent și aptitudini pentru gimnastică. Acele aptitudini au fost șlefuite în asemenea măsură încât să devin . Timp de joacă în parc nu am prea avut, dar m-am jucat constructiv în sală și, ulterior, am devenit mândru de ce am realizat.

Sincer să fiu cred că am rămas aceeași persoană modestă, nu am nasul pe sus. Sunt mândru că am reușit să obțin acel titlu pentru mine și țara mea. Am fost mereu mândru că sunt român chiar dacă aici, în multe domenii, nu se acordă prea multe șanse. Cred încă să noi, românii, suntem puternici și avem un cuvânt de spus, fie că e vorba de sport sau de alte domenii”, spune Marius Urzică.

“Nu multă lume îmi dădea șanse”

Pentru a câștiga prima medalie de aur, marele campion a muncit enorm. Marius Urzică ne-a dezvăluit cât de rău poate să fie dacă ai o mică ezitare într-un concurs și ce se poate întâmpla.

“Este o muncă titanică pe care eu am început-o la 6 ani. În primă fază mai mult în joacă dar apoi serios, ca să devin un campion olimpic. În ’94 am ieșit pentru prima dată campion mondial și nu multă lume îmi dădea șanse, pentru că existau sportivi mult mai consacrați.

Nu mi-a fost teamă, am zis că, de pot alții, pot și eu. A urmat Atlanta unde, din cauza unei mici ezitări, am ieșit pe locul doi. Asta m-a ambiționat să muncesc și mai mult, să fiu mai atent. După 4 ani, la Sidney, reușeam să cuceresc aurul olimpic.

Când ai o ezitare la o execuție prima dată te enervezi, pentru că olimpiada este o dată la 4 ani. Plus că execuția durează un minut jumate și ai o singură șansă să faci totul cel mai bine.

Este foarte greu să fii concentrat, să ai o stare de spirit bună și să-ți aduci aminte de toată munca depusă în ani doar intr-un minut jumate. Te enervează o ezitare, dar te și motivează. Dacă transformăm nervii într-un lucru pozitiv este foarte bine”, spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Marius Urzică.

“Aveam dureri groaznice, mi-au spus că voi paraliza”

În orice domeniu sportiv există accidentări. Unii sunt norocoși și se lovesc ușor, dar alții ies din circuit luni de zile din cauza unor accidentări foarte grave. Marius Urzică este unul dintre ei.

“Din păcate, nu am fost un sportiv foarte norocos în privința accidentărilor. Cea mai gravă accidentare a mea a fost în ’99, la campionatul mondial de la Tianjin. După o aterizare greșită am avut o fractură la coloană.

Nici atunci nu am vrut să renunț, chiar dacă 3 zile nu am mai putut face antrenamente. Am concurat cu fractura la coloană, aveam niște dureri groaznice și am obținut locul 2. La întoarcerea în țară am mers la radiografie, s-a văzut fractura și mi s-a interzis să mai fac sport pentru că voi paraliza.

Cu ajutorul unor antrenori plecați din România am mers la o clinică din Germania unde am făcut recuperare. Intram acolo dimineața și ieșeam seara. La întoarcerea în țară mi-au repetat radiografia și se întrebau toți unde e fractura.

După asta nu mi-au mai dat voie să fac gimnastică, am concurat pe semnătură, iar în 2000 am devenit campion olimpic. Nu am vrut să renunț niciodată la visul meu”, mai spune Marius Urzică, în exclusivitate pentru FANATIK.

În 2005, Marius Urzică s-a retras din activitatea profesionistă

La finalul anului 2005 marele campion mondial . Cât de grea a fost această decizie, aflăm chiar de la Marius Urzică. Și, recunoaște el, și-ar fi dorit să poată continua.

“Mi-a fost greu, dar am fost obligat să fac acest pas pentru că problemele de sănătate au început să apară. Dureri la umeri, la coloană. Am renunțat, dar nu în totalitate pentru că acest sport, gimnastica, mi-a oferit multe satisfacții. Am vrut să rămân în continuare în acest domeniu, caut noi talente și îi ajut pe copii să devină mari campioni”, mai declară marele campion în exclusivitate pentru FANATIK.

Marius Urzică vorbește despre soția lui, Simona

Marius Urizcă ne-a dezvăluit și când povestește când s-a îndrăgostit prima oară. Dar și cum a cucerit-o pe Simona, soția lui, după ce s-a retras din activitatea gimnastică.

“Prima dată în viață m-am îndrăgostit în clasa întâi de colega de bancă, o chema Anamaria. Pe vremea aceea mergeam cu senvicelul la școală, împărțeam, eram mult mai atașați unii de alții decât văd azi.

După ce m-am retras din competiții am alcătuit o trupă care se numea Romanian Golden Team, formată din foști campioni și campioane. Făceam niște spectacole foarte frumoase în țară și în străinătate.

Aveam toate elementele de gimnastică prezente, o anumită coregrafie. Mergând în turnee foarte mult am ajuns să mă cunosc foarte bine cu Simona pentru că am petrecut mult timp împreună. Am ajuns să ne căsătorim pentru că vorbeam aceeași limba, ea fiind fostă gimnastă în lotul național”, ne povestește Marius Urzică.

Marius Urzică este mândru de copiii lui, Andrei, Yasmina și Alex

Marius Urzică are trei copii minunați, pe Andrei, Alex și Yasmina. Ne dezvăluie cum i-au schimbat aceștia viața și cât de mândru este de Alex, singurul care îi calcă pe urme.

“Sunt mândru de copilașii mei. Aș începe cu Andrei care are 23 de ani, este pe picioarele lui deja și muncește. Yasmina este o păpușă, dornică să încerce orice, de la modelling la pian, vrea să le facă pe toate.

Iar de Alex sunt foarte mândru pentru că îmi calcă pe urme. Nu doar eu, ca tată, am văzut, ci multă lume a observat că are calitățile necesare performanței. În ultimii 3 ani a obținut . Peste o lună vom pleca la o competiție în Ungaria.

E greu să-l văd, mai ales ca părinte, cât de mult muncește. Trebuie să-l înțeleg, ca tată, dar să mă și impun ca să reușească ce și-a propus. Uneori este foarte ambițios și nu pleacă din sală până nu reușește. Îi dau lacrimile, dar nu renunță”, ne spune marele campion mondial.

4 ani în Qatar: “Mai bine le dă tata bani și stau acasă”

Timp de 4 ani, Marius Urzică a locuit în Qatar. Acolo a antrenat copii pentru gimnastică. Din păcate, explică marele campion olimpic, Qatar-ul nu este încă pregătit pentru a face performanță într-un sport atât de solicitant.

“A fost o experiență foarte bună pentru mine pentru că am văzut alți copii, alt sistem și cum lucrează alți gimnaști. M-am implicat cu mult drag și am avut copii bunicei. Sincer m-aș mai întoarce, dar, din păcate, acum nu prea mai sunt copii acolo.

Majoritatea qatarezilor sunt bogați, iar copiii, când vin la gimnastică și văd că-i greu, zic că mai bine le dă tată bani și stau acasă. Păstrez și acum legătura cu președintele federației din Qatar. Anul trecut și acum doi ani am fost cu Alex acolo în cantonament, am plătit doar biletele de avion, în rest mi-au spus că sunt ca acasă”, ne povestește marele campion mondial.

Ce nu știe lumea despre Marius Urzică

Marius Urzică este, culmea, pasionat de pescuit. Dar, explică el, liniștea și-o găsește atunci când pune mâna pe coasă. Iar pasiunea pentru cosit, explică campionul olimpic, vine

”Am și eu un hobby, de mic, de pe la vreo 7 ani. Dacă voiam să merg la pescuit, că-mi plăcea tare, tata mă punea să cosesc. De atunci am îndrăgit foarte mult această activitate. Îmi dă o stare de liniște, de confort, îmi place să fiu în natură și să nu aud zgomot de mașini.

Apoi îmi place pescuitul, așa că am decis și mi-am luat o barcă. Observ că și Alexandru e un împătimit așa că vom face o echipă foarte bună și la pescuit”, ne spune Marius Urzică.

Marius Urzică este ambasador Legal Half Marathon

Marius Urzică este, de la înființare, ambasador Legal Half Marathon, singura competiție dedicată publicului larg. Aflăm cum a luat această decizie și ce dorește să transmită oamenilor în legătură cu importanța acestui cros.

“În calitate de fost mare sportiv al României este o onoare pentru mine să mă alătur acestui eveniment, fie că este vorba de sport sau de a promova mișcarea. În plus se strâng niște fonduri care vor fi date unor copii cu probleme sau unora care vor să facă performanță. În calitate de tată și de antrenor știu exact care este necesarul unui astfel de copil și orice sprijin ar fi bine venit.

Nu este prima dată când mă alătur acestei campanii și aș fi bucuros să vină oamenii într-un număr cât mai mare. Se acceptă participarea pentru orice vârstă. Mișcarea, în sine, este un lucru extraordinar pentru orice tânăr și adult”, ne spune marele campion mondial.

“M-am implicat în campania Susține un copil campion”

Marele campion mondial ne explică cum putem ajuta înscriindu-ne la Legal Half Marathon. De asemenea aflăm că, de anul acesta, în premieră, Marius Urzică este ambasador al bursei Eos DART-LHM, care a gândit campania Susține un copil campion.

“Oamenii pot ajuta cauzele donând anumite sume de bani ce vor și distribuite copiilor cu probleme și celor care doresc să facă performanță. 2024 este primul an când m-am implicat în campania Susține un copil campion. Este foarte util să fie ajutați pentru că intervin deplasările, competițiile, echipamentul, și toate costă foarte mulți bani, orice sprijin este binevenit” ne spune Marius Urzică.