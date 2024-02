Anunț bombă al gimnastei Larisa Iordache despre nuntă! Ce vrea vedeta America Express de la logodnicul ei

Larisa Iordache a fost cerută de soție de iubitul ei, sportivul Cristian Chiriță. În exclusivitate pentru FANATIK aflăm și când va avea loc ceremonia civilă și nunta. Larisa Iordache ne spune cum a început relația ei cu Cristian și ce fac atunci când se mai ceartă. Gimnasta de aur ne spune de ce a renunțat la performanță și cum a schimbat-o participarea la show-ul America Express.

Larisa Iordache spune că America Express i-a schimbat viața

Larisa Iordache a participat, alături de Diana Bulimar, la America Express. Larisa recunoaște că motivul pentru care i-a plăcut acest concurs a fost că a reușit să-și depășească niște limite. De asemenea a putut, după concurs, să meargă în locuri necunoscute fără să-i mai fie teamă.

“Chiar dacă pentru mine a fost ciudat, sentimentul de necunoscut m-a atras cel mai tare. Mai ales că toate probele erau făcute logic și cu un scop, să se ajungă din punctul A în punctul B. Mi s-a părut genial faptul că poți să faci atât de multe lucruri într-o zi și îți poți depăși foarte multe bariere, atât emoționale cât și psihice. Pentru mine, competiția America Express nu a fost doar despre a vedea o țară nouă, pentru că deja știam Mexicul. A fost despre dezvoltarea mea armonioasă, sufletește, emoțional și psihic.

De când m-am întors de la America Express lucrurile s-au schimbat pentru mine, acasă. Am avut mai mult curaj să pot întâlni oameni noi, să pot discuta cu ei. Am reușit să las deoparte teama de a-i cunoaște, cumva. De asemenea mi-am învins teama de a merge în locuri necunoscute. Asta mi-a plăcut cel mai tare.

,Toate locurile minunate pe care le-am văzut și toate probele au fost minunate pentru că mi-am depășit limitele și am realizat că pot să mă descurc și fără telefon. Asta am învățat în acest concurs, să comunic cu oamenii și fără telefon”, ne povestește antrenoarea de la Dinamo.

Cel mai greu moment din concurs: “Când am scăpat de bagaje a fost ca un miracol”

Larisa Iordache își amintește de cel mai greu moment de la filmări. Dacă la început nu prea s-a putut adapta, pentru că abia își pierduse mama, cu timpul spiritul competitiv a învins.

“Fiind o perioadă dificilă pentru că nu trecuse mult de la pierderea mamei, eram încă atașată de casă, foarte tare. Nu puteam să ies din zona mea de confort. Dar, pe zi ce trecea, lucrurile îmi plăcea din ce în ce mai mult. Spirtul de compeție se dezvolta și îmi doream să fiu acolo, să câștig. Lipsa familiei și a casei o aveam pentru că nu puteam comunica cu ei.

A fost în prima zi când a început competiția. Am filmat în piațetă și a trebuit să cărăm bagajele după noi în timp ce îndeplineam o misiune. Trebuia să cărăm obiectele găsite în misiune, bagajele, să cautăm și o mașină. Mă bucur că ne-am descurcat și că am putut ajunge la punctul final pentru că asta ne-a arătat cât de rezistente și puternice putem să fim. Când am scăpat de bagaje a fost ca un miracol. Să cari după tine 50 de kilograme mi se pare foarte mult, iar drumul nu era foarte drept”, spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Larisa Iordache.

Prima întâlnire cu Cristian: “Noi nu am început cu gândul de a avea o relație”

Larisa Iordache, gimnasta de aur, trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de sportivul Cristian Chiriță. Relația lor a început ca o prietenie care, cu timpul, a evoluat. Celebra medaliată cu aur recunoaște că doar cu răbdare doi oameni se pot cunoaște cu adevărat.

“Prima dată când l-am văzut nu m-am gândit la ceva pentru că m-am întâlnit, de fapt, cu un prieten. Așa a început relația noastră, fiind prieteni și fiind alături unul de celălalt. Ne sfătuiam, ne susțineam. Luând lucrurile de la început, comunicând despre orice îți dorești, a fost cel mai bine.

Consider că trebuie să îi spui clar omului de lângă tine ce-ți dorești ca să vezi dacă funcționați. Încet încet ne-am atașat unul de altul și am lăsat sentimentele să vină de la sine. Ne-am dorit ceva foarte natural și lin pentru a putea noi să acceptat tot ceea ce ni se întâmpla. La început am avut răbdare unul cu altul, să ne descoperim. Noi nu am început cu gândul de a avea o relație, voiam doar să fim unul alături de altul.

Cred că asta s-a întâmplat reciproc. Ușor ușor te atașezi de ceea ce gândește un om, de cum simte lucrurile. El, când câștiga la meciuri, mă suna să-mi spună, mie când îmi ieșea un proiect îl sunăm, chiar dacă eram prieteni. Am lăsat lcururile să vină ușor, fără să ne grăbim, și asta ne-a ajutat foarte tare”, declară marea sportivă, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Nu vrem să ne stresăm”

La începutul anului, Larisa Iordache a fost cerută de soție. A fost un moment unic pentru celebra sportivă. Aflăm când va avea loc cununia civilă dar și nuntă cea mare. Larisa Iordache ne spune și ce tradiții va respecta la marele eveniment.

“A fost , super emoționant. E greu să-l spun în cuvinte sau să exprim ce am simțit. Pentru nou a însemnat foarte mult acest pas. Lucrurile nu s-au schimbat, iubirea este mult mai încrezătoare și mai mare. Ne-am gândit ca anul acesta să facem cununia civilă și anul viitor cununia religioasă. Desigur, anul acesta, fiind din scurt, o să facem ceva mai restrâns, super relaxant. Anul viitor vreau să fie nunta cea mare. Nu vrem să ne grăbim, să ne stresăm. Vrem să ne distrăm și să ne simțit bine cu oamenii care ne vor fi alături.

Nu știu, nu prea sunt informată cu tradițiile însă le aflu și eu ușor, îmi spun diverși oameni ce ar trebui să fac. În momentul în care îți organizezi trebuie să faci numai ce te face confortabil. Nu știu încă dacă voi ține cont de vreo tradiție sau nu. dar cu siguranță, dacă va fi ceva, o să fie”, mai spune Larisa Iordache, în exclusivitate pentru FANATIK.

“În iubirea sinceră orgoliile nu-și au locul”

Larisa Iordache mărturisește, cu sinceritate, că nu prea se ceartă cu iubitul ei. Consideră că cea mai importantă, într-o relație, este comunicarea. “Noi ne certăm foarte rar, mai mult pot spune că discutăm. Cu timul am învățat să fim amiabili când vine vorba despre ceva ce ne-ar putea deranja. Cred că, în momentul în care discutăm, ne dăm seama dacă lucrurile sunt ok sau nu și încercăm să rezolvăm.

Nu avem orgolii pentru că, în iubirea sinceră, orgoliile nu-și au locul. Când trecem peste ele reușești să funcționezi foarte bine cu partenerul tău. Decât să ne blocăm și să nu mai facem lucruri faine mai bine discutăm, ne punem de acord. Cred că atunci când comunicarea nu dispare lucrurile vor decurge armonios”, povestește marea sportivă.

Larisa Iordache a avut parte de multe probleme: “Viața de sportiv este foarte grea atunci când nu-ți place”

Marea sportivă olimpică nu a avut o viață ușoară. A suferit șapte operații la picior și a avut probleme grave cu rinichii. Aflăm cine a susținut-o de fiecare dată când i-a fost greu.

“Cred că viața de sportiv este foarte grea atunci când nu-ți place. Și când îți place e grea dar plăcerea înseamnă și durere, și sacrificii, și momente dificile. Te ajută să depășești orice. Pe mine m-a ajutat mereu plăcerea de a face gimnastică, bucuria pe care o simțeam când mă dădeam peste cap. Rațiunea mă făcea mereu să mă trezesc la realitate. De fiecare dată m-am raportat la nivel mondial și mi-a plăcut să fiu alături de cele mai tari gimnaste din lume.

Până la urmă performanța constă în a-ți depăși limitele tale, să ajungi acolo unde ți-ai dorit. Muncind zilnic șapte ore, făcând aceleași lucruri, ajungi să vrei să mergi mai departe, sa visezi, dar să rămâi și cu picioarele pe pământ. Am avut mereu parte și de ajutorul părinților. Mama mereu țintea foarte sus și-mi spunea că merit să ajung acolo unde îmi doresc. Mi-au rămas întipărite în minte vorbele ei și mă ajutau să depășesc momentele dificile”, declară Laria Iordache.

Larisa a renunțat la performanță: “Nu-mi fac niciun reproș după această decizie”

Anul 2021 a fost unul greu pentru Larisa Iordache. Printre altele a fost anul în care a spus stop performanței. Nu regretă nimic, se simte împăcată cu această decizie. Aflăm și ce a simțit când s-a aflat, pentru prima dată, pe un podium olimpic.

“Sincer nu mi-a luat mult să decid dacă să renunț sau nu. De fapt, la gimnastică nu am renunțat pentru că, în continuare, antrenez copiii. A fost un moment în care mi-am asumat tot, nu am simțit o presiune sau o nesiguranță. Pentru mine 2021 a fost un an foarte greu din punct de vedere emoțional și psihic.

S-au întâmplat foarte multe. În ciuda efortului pe care l-am făcut nu am reușit să iau medalia olimpică. Nu am fost pregătită emoțional pentru acel moment. Nu-mi fac niciun reproș după această decizie. Mă simt liniștită, împăcată cu mine că am făcut pasul pentru binele meu. Nu cred că e vorba de obișnuință ci mai mult de acceptare.

Ești într-o altă etapă din viața ta și aceste lucruri se întâmplă numai atunci când ai făcut tot ce ți-a stat în putere să faci lucrurile așa cum erau plănuite. Trebuie să te gândești și la tine pentru că tindem să ne impunem un obiectiv fără să ne gândim la propria persoană.

Nu cred că realizam eu foarte tare ce simțeam dar eram foarte bucuroasă. L-am sunat pe tata, i-am zis că mi s-a cântat imnul iar bucuria lui a fost mare. Mi-au spus că este foarte important acest moment, că nu mulți se întâlnesc cu asta. Pentru mine a fost un moment unic și m-am bucurat prin bucuria lor. Mă simțeam super împlinită atunci când câștigam medalii”, povestește, în exclusivitate pentru FANATIK, Larisa Iordache.

Cel mai greu moment: “Nu o să trec mai departe niciodată”

Antrenoarei de la Dinamo recunoaște că-i place să gătească, dar că nu se prea omoară cu făcutul curatului după. Aflăm care este cel mai mare hobby al ei și când a trăit cel mai greu moment din viață.

“Nu știu dacă e ceva ce lumea nu ar ști. Colecționez genți, adidași și îmi place moda. Asta cu toate că poate nu mă îmbrac corespunzător de fiecare dată pentru că-mi place să mă simt comod. Îmi place foarte tare să mă uit la emisiuni de modă, să citesc reviste de gen. Mă atrage combinația culorilor.

Cel mai greu moment a fost pierderea mamei. Nu o să trec mai departe niciodată pentru că nu se poate trece peste un astfel de moment. Mama era stâlpul meu. Am acceptat situația și încerc să îi îndeplinesc dorința de a fi eu fericită. Cred că este alături de mine și trebuie să acceptăm lucrurile astea. Nu mai am ce să fac, chiar dacă mi-aș dori să fie alături de mine, dar așa a fost să fie.

Am devenit ce sunt astăzi datorită muncii depuse, pentru că mi-a plăcut și am vrut. Tot ce am sacrificat a fost pentru că eu mi-am dorit asta. Atenția publicului a venit ca un plus, dar nu am uitat să rămân cu picioarele pe pământ. Eu respect oamenii pentru că este foarte fain să te întâlnești cu ei și să înveți de la ei”, ne spune Larisa Iordache.

După ani de muncă și sacrificiu, Larisa Iordache are o rentă viageră de 14.000 de lei

Larisa Iordache a muncit mult pentru performanță, încă din copilărie. După ce a renunțat la podium a devenit antrenoare la clubul sportiv Dinamo. În baza meritelor câștigate în sport, Larisa Iordache se bucură de .

”O cheltuiesc pentru plăcerile sufletului meu: mașina mea, pentru că nu aș fi investit o sumă atât de mare în mașina pe care o am. Am un BMW I8. Îl am de 3 ani, din 2019, mi l-am făcut cadou de ziua mea și mai sunt foarte fascinată de haine. Dacă îmi doresc să plec undeva, mă organizez, desigur și așa cheltui eu banii”, ne spunea Larisa Iordache.