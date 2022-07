Secretele din viața lui Mihai Bobonete. Actorul din Las Fierbinți a ajuns la psiholog: “Mi-e teamă că povestea mea se va sfârși mai devreme de final”

Cunoscutul actor Mihai Bobonete ne spune, cu sinceritate, cum a decis să ceară ajutorul unui psiholog atunci când a simțit că nu mai găsește singur rezolvare la problemele vieții.

Ce a ținut ascuns Mihai Bobonete din Las Fierbinți despre viața lui: “Fără terapeut nu aș putea găsi calea“

Într-un interviu deschis și sincer, acordat în exclusivitate pentru FANATIK.RO, actorul Mihai Bobonete din Las Fierbinți ne povestește despre cum s-a îndrăgostit de soția lui din prima clipă și ne spune ce fel de tată este pentru cei doi copii ai săi. Își aduce aminte de perioada copilăriei și a vacanțelor la bunici, ne spune ce a învățat de la părinții lui și ne povestește despre relația specială cu mama sa. Tot aici, Bobonete vorbește despre cele mai mari frici ale lui, despre cum îl ajută terapia și ne spune care este secretul unei căsnicii de durată.

ADVERTISEMENT

Cum a fost copilăria ta? Ce trăsnăi făceai?

-Eheee, la Craiova am făcut multe tâmpenii pentru că eram la bunici iar părinții mei nici acum nu le știu pe toate. Nu vreau să scormonesc trecutul și nici nu vreau să va spun cam la ce nivel eram cu trăsnăile, pentru că diferența de timp sau dacă vreți, timpurile astea nu permit nici cu mintea să gândiți cum am putut face atunci chestiile alea. Haideți să zicem că puneam și eu pastă de dinți pe clanța ușii sau că mi-am cusut colegii de pat în tabără.

“Vacanțele erau cu mers în discoteci și fumat ‘la poștă’ în scara blocului”

Cum erau vacanțele la bunici?

-Vacanțele mele erau doar la bunici pentru că, locuind cu ai mei în Bărăgan, plecam în vacanțe la Craiova și stăteam între Craiovița și Valea Roșie. Am avut parte de vacanțe foarte faine, cu ștrand și mers la pescuit la Giormane, cu iubite și beții adolescentine, cu mers în discoteci și fumat ‘la poștă’ în scara blocului. Cu 3,5,8 și Renț până când se lumina de ziuă… cu de toate.

ADVERTISEMENT

Relația cu fratele tău, Adrian, cum a fost?

-Cu Adi nu am avut niciodată mari divergente. În afară de câteva cafteli frățești pe cine știe ce copilărisme, nu am avut niciodată o problema majoră și asta se vede acum în relația noastră, la aproape 80 de ani pe care îi avem împreună.

Bobonete, despre părinții lui: ”De la mama am moștenit disponibilitatea de a socializa cu oricine, oricând”

Ce ai învățat de la părinții tăi, ce fel de modele au fost și sunt pentru tine?

-Am avut o copilărie liniștită și fericită chiar dacă părinții noștri munceau de dimineață până seara târziu. Norocul nostru au fost bunicii care ne-au fost aproape tot timpul, iar atunci când nu erau, mama și tata ne învățau de bine. De la tata am moștenit puterea de a trece peste orice moment cu încredere și cu autosugestie iar de la mama am moștenit umorul și disponibilitatea de a socializa cu oricine, oricând. Astea așa la prima mâna, căci educația pe care ne-au dat-o părinții este cea mai importantă și pentru asta le suntem amândoi recunosctori, atât eu cât și Adrian .

ADVERTISEMENT

Ce spune Mihai Bobonete despre soția sa: “A fost dragoste la prima vedere. Când mă gândesc la Cătălina îmi vine în cap cuvântul împlinire”

Cum ai cunoscut-o pe Cătălina? Care este primul cuvânt care-ți vine în minte când te gândești la ea?

-Pe Cătă am cunoscut-o într-o seară la cantina internatului liceului ‘Mihai Viteazul’ din Slobozia. Era ceva discotecă sau petrecere și de când am văzut-o a fost dragoste la prima vedere. Când mă gândesc acum la Cătălina îmi vine în cap cuvântul “Împlinire”. Fără ea, alături de mine de aproape 30 de ani, nu aș fi reușit să fiu eu cel de azi și nici să am ce am sau să mă bucur de toate astea.

ADVERTISEMENT

“În ăștia 30 de ani nu a fost doar lapte și miere”

Care a fost cel mai greu moment al vostru, de cuplu?

-Momente grele au fost și ele, dar pe cine interesează acum asta? Va dați seama că în ăștia 30 de ani nu a fost doar lapte și miere, dar important este că, de fiecare dată, am reușit să trecem cu bine peste și să avem puterea să acceptăm și să ne bucurăm de prezent.

ADVERTISEMENT

Secretul căsniciei lui Mihai Bobonete: “Nu poate exista fără spațiu individual și acceptarea părerilor personale”

Care este secretul ca o căsătorie să dureze, așa cum durează a voastră?

-Nu cred că există o rețetă a căsniciei fericite și nici nu există un șablon pe care să îl aplici când vine vorba de creșterea propriilor copii. E așa o treabă naturală pe care o ai în vene și se ajustează pe parcurs. Căsnicia de lungă durată nu poate exista fără înțelegere, iubire, spațiu individual și acceptarea părerilor personale

Cum este tăticul Bobonete?

-Copiii…aici e mai mult de dezbătut și credeți-mă că trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și cu Octav, care are 12 ani deja, dar și cu Maria care, la 7 ani, încearcă să mă cuprindă în brațele ei micuțe și firave. Iar atunci când unul sau altul îmi spun “Te iubesc, tati”, atunci poate pământul să se oprească și să rămână așa…eu nu mai am nevoie de nimic.

“Omul care a crezut de la început în mine este Dan Chișu” spune cunoscutul comediant

În 2003 ai decis să faci stand-up comedy. Cine te-a inspirat, cine te-a susținut?

-12.12.2003 a fost prima urcare a mea pe scenă la Cafe Deko (TNB) și omul care a crezut de la început în mine, și o face și acum fără să-i datorez ceva, este Dan Chișu. Fără Dan nu aș fi fost nici eu aici dar nici Teo,Vio, Costel, Micutu, Bordea și alții. De fapt, dacă Dan nu ar fi fost așa vizionar în direcția asta, nu ar fi existat Stand-up Comedy de aproape 20 de ani deja.

Aaaa și atenție, vedeți și la ce nivel s-a ajuns, câte cluburi avem dedicate, câte showuri au băieții și fetele noului val, câte spectacole se fac la Sala Palatului sau prin Europa, câte emisiuni tv și așa mai departe. Dan Chișu, de la el pleacă totul.

“Strunilă s-a străduit constant să-mi ‘închidă’ ochii”, își aduce aminte Bobonete de începutul carierei

Până să-ți “deschidă” ochii Strunilă, te-ai gândit vreodată la actorie?

-Nu Strunilă mi-a deschis ochii, ba chiar aș putea spune că s-a străduit constant să mi-i “închidă” prin comportamentul pe care l-a avut de-a lungul timpului față de mine. Dar nu judec și nu îmi pare rău de nimic, poate doar de faptul că aș fi putut face mai multe în direcția asta și, dacă aș fi fost atunci mai înțelept, acum am fi putut fi prieteni de o viață.

La actorie m-am gândit încă de când eram la Craiova, dar nu am avut curaj să o fac până când viața nu mi-a dat brânci și până când vântul nu mi-a ‘bătut’ în foc și în pânze să mă aducă în București. Mama m-a susținut de la începutul acestei povești frumoase și ei îi datorez împlinirea multor vise. Dacă nu era mama …nu eram eu.

“Las Fierbinți este o altă poveste și o altă viață a mea”

Mai ții minte prima zi de filmare la “Las fierbinți”?

-Povestea “Las Fierbinți” nu se poate rezuma doar la un răspuns pe care vi l-aș da la o întrebare, aici e vorba de suflet, inimă și de o familie pe care am primit-o de la Dumnezeu așa cum nu mă gândeam vreodată că o să primesc. Este, dacă vreți, o altă poveste și o altă viață a mea. Las Fierbinți înseamnă tot ceea ce fac de dimineață până seara, iar succesul acestui serial se datorează și faptului că noi toți, echipa, am crescut împreună și am învățat să facem lucrurile mai bine împreună. Iar dragostea publicului și a celor ce se uită la serial a crescut exponențial cu dedicarea noastră asupra proiectului. Fără publicul serialului nu am fi ajuns să facem maxim de audiență în sezonul 20, după 10 ani de difuzare…nu, nu am fi fost aici dar faptul că oamenii iubesc serialul din ce în ce mai mult ne dă curaj și încredere să mergem înainte.

Mihai Bobonete, despre începutul Las Fierbinți: “A fost ca un travaliu care nu se mai termina”

Prima zi au fost primele zile, și când proiectul era doar o idee a fost ca un travaliu care nu se mai termina. Povestea e lungă, dar să nu uitați că inima acestui serial este un singur OM, este cel ce a crezut în șansa noastră. Este omul care a albit suportându-ne, cel ce ne-a învățat ce este diplomația și cum să facem să avem încredere în noi…el este Dragoș Buliga, regizorul și producătorul acestui serial.

Există vreo asemănare între tine și “Bobiță”?

-Normal că există, sunt chiar multe pentru că după atâta vreme personajul îți intră în sânge și rămâne sub pielea ta acolo, pe viață. E greu să va spun acum procentul de cât Bobiță sau cât Mihai Bobonete sunt, dar cert este că da, există asemănări între noi.

Mihai Bobonete, despre Românii Au talent: “Pentru prima oară în viața mea eu am fost la spectacol, dar nu pe scenă, ci în fața ei”

Cum te-ai simți ca jurat la “Românii au talent”?

– a fost unică și spectaculoasă. Pentru prima oară în viața mea eu am fost la spectacol, dar nu pe scenă, ci în fața ei, iar faptul că regula jocului spune că juratul trebuie să-și dea cu părerea despre talentul unuia sau altuia e ceva colosal. Este ceva ce m-a făcut să mă schimb puțin și să am o altfel de viziune asupra televiziunii, și în general asupra oameniilor.

“Îmi doresc că anul acesta să vină la audiții mai mult umor, mai mult stand-up comedy”

Mi-a plăcut extrem de mult această postură de jurat și îmi doresc să continue multe sezone de acum încolo pentru că românii chiar sunt talentați și au ce arăta lumii. Mulțumesc și echipei de la RGT care m-a primit cu brațele deschise și m-au făcut să mă simt special pe parcursul acestui sezon. Îmi doresc ca anul acesta să vină la audiții mai mult umor, mai mut stand-up comedy, actorie sau chestii care să ne urneasca și pe mine și pe Dragoș Bucur în direcția în care am avea un cuvânt mai avizat de spus. Și nu zic asta ca pe o nemulțumire, ci vreau să o luați ca pe o încurajare pentru cei ce ar putea să facă lumea să radă dar nu au curaj, să vină în față camerelor.

“Mi-e teamă că povestea mea se va sfârși mai devreme de final”

De ce ți-e frică cel mai tare?

-Mi-e frică de singurătate și nu pot dormi în întuneric, mi-e frică de trădare, dar și de minciună, mi-e frică de prostie sau de mintea odihnită, mi-e frică de mine cel ce am fost și am o ușoară teamă că povestea mea se va sfârși mai devreme de final.

Dar pentru toate astea există Laura sau cea care deține cheile tuturor ușilor încuiate din mintea mea. Fac terapie de ceva vreme și este un lucru la fel de important ca sportul sau ca alimentația în viața unui om. Mă ajută enorm terapia și sunt momente în care, fără sfaturile terapeutului, nu aș putea singur să găsesc calea așa de ușor.

Mihai Bobonete, pasionat de pescuit: “Stăm ca doi proști în bătaia soarelui și ne încărcăm ca acumulatorii”

Știu că ești pasionat de pescuit. Ai vreo amintire de neuitat?

-Pescuitul este viața mea și este momentul acela în care mă deconectez total și mă conectez cu natura. Am momente când stau pe barcă cu Nicu Adrian Ana, partenerul meu de pescuit la LRS, și în general pe barcă nu vorbim cu orele… stăm așa ca doi proști în bătaia vântului sau a sorelui și ne încărcăm ca acumulatorii. Îmi place Delta Dunării de mor și consider că este un loc unic pe acest pământ. Oamenii de acolo, apa, casele…totul e un basm și mă bucur că fac parte din el.

Bobonete, despe podcastul DA Bravo: “Chef Joseph Hadad m-a impresionat teribil”

Ai un podcast foarte interesant. Ce invitat te-a impresionat cu adevărat?

-Mulțumesc de apreciere și nu m-am așteptat ca acest podcast sau proiectul “DA Bravo” să fie atât de bine primit și de apreciat de publicul online și nu numai. Totul a plecat de la un soi de început de antrenament în această artă de a sta față în față cu un om și a vorbi lucruri care pare neinteresante, dar care la final să fie revelatoare pentru unii și alții. Iar dacă reușim să mai aducem și câte un zâmbet pe buze, cam ăsta e scopul.

“Podcast-ul este mâna celeilalte părți ale mele, frățiorul meu, care a crezut în acest proiect”

Canalul de Youtube a crescut enorm și le mulțumesc tuturor pentru apreciere și pentru faptul că am început să fiu oprit pe stradă și să fiu întrebat de podcast, care podcast este mâna celeilalte părți ale mele, Adrian sau frățiorul meu care a crezut în acest proiect și l-a făcut cap coadă.

Cine te mai ajută?

-Echipa din spatele fiecărui episod este una extraordinară, Work Horse în frunte cu Florin Căluțu’, Dan și Chelie, Mădălina Neacșu/Lazăr care este agentul meu de ani de zile, documentaristul și prietenul meu Alex Pomană și echipa BrandTube sau Gusti Român …ei sunt oamenii, dar și faptul că am avut susținerea Tazz , Emag și Kaufland mai nou, a contat enorm.dar cam toate interviurile astea mi-au dat mai mult decât mi-au luat și consider că trăiesc o poveste frumoasă în ceea ce privește viața online.

După ce i-ai “gratulat” pe Nicușor și pe Clotilde, s-a întâmplat ceva pe strada ta?

-NIMIC încă… pe Mărgineanu mai exact, și ne-a promis o vizită în locație, poate cine știe, există miracole. Dar intelg că totul depinde de Nicușor și Primăria Capitalei, că cică nu suntem chiar așa sat fără câini. Oricum ar fi, eu sunt mulțumit măcar de faptul că s-a înregistrat plângerea. Acum că nu se întâmplă nimic, nu suntem chiar singurul caz de indiferență sau neputință.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul acesta?

-Anul acesta revenim în stand-up comedy și pregătim un spectacol foarte jmecher. Eu împreună cu Adrian Văncică, Mihai Rait și Costi Diță ne-am gândit să dăm viață la “Back în Bussines” și îl scoatem în toamna târzie a acestui an. Încercăm să-l rodăm pe ici pe colo, pe la Harlequin în Constanța sau pe la Filarmonica din Timișoara ca mai apoi să fugim pe final de noiembrie în U.K. unde vom face spectacol la Apollo Theatre care e un templu al showurilor de comedie. Fără discuții o să facem și pe 18,19,20 sau cum s-or stabili ele datele, și Sala Palatului în decembrie. Ne vedem până atunci în Sezonul 21 Las Fierbinți din toamnă, în Sezonul 3 DaBravo Podcast tot în toamnă și “Românii au Talent” forever and ever.