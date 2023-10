Secretele revenirii Petrolului cu FCSB de la 0-2 la 2-2: “Gigi Becali ne-a dat echipa pe tavă”

Oaspeții au început tare partida și au ajuns să conducă pe tabelă cu 2-0. Când nimeni nu se mai aștepta, formația din Ploiești a revenit spectaculos în joc și a reușit egalarea în ultimul minut al meciului.

Petrolul a reușit o revenire spectaculoasă

“Ca să fii ascultat de jucători, trebuie să fii jupân în vestiar. La FCSB se știe că antrenorul nu este jupân. La Petrolul, Pârvu este jupân, cel mai bun exemplu l-a dat cu Budescu”, a declarat Valeriu Răchită pentru FANATIK SUPERLIGA.

“Nu l-ai auzit pe Mitică Dragomir vineri la Fanatik. A spus că face Pârvu echipa… copilul se consultă, așa e peste tot. Apropo de ce a spus Dumitru Dragomir că peste tot, la orice echipă din fotbal antrenorul se consultă cu șeful lui, cu patronul lui”, a spus Cristi Coste.

Pentru FCSB, aceasta este a 3-a remiză din ultimele 5 partide. Formația condusă de Charalambous poate șterge repede acest rezultat printr-o victorie în cupă cu Oțelul și un succes în campionat contra rivalilor de la Rapid.

FCSB s-a împiedicat la Ploiești

“Vineri am stat și eu cu Florin 20 de minute și am discutat despre meciul de sâmbătă. A venit la mine la birou pentru că acolo îmi este biroul. Am stat și am discutat, el vorbește cu toată lumea, dar decizia o ia el.

Am discutat despre cum vedeam eu echipa și am nimerit-o. Era foarte circumspect. I-am spus să mă creadă că Rotariu va juca ca vârf, că Băluță va juca, Djokovic va intra, și Lixandru nu va mai juca , asta a spus-o chiar Gigi, ne-a dat echipa pe tavă.

Florin era foarte neîncrezător din cauza faptului că nu îl mai avea pe Musi. A trebuit să joace cu Iustin Răducan, copilul lui Narcis, ca vârf de atac. Deci, am jucat fără vârf.

S-a compensat cu lipsa lui Coman, dar noi nu îl aveam nici pe Țicu. A trebuit să jucăm cu Dumitriu, care e mijlocaș pe banda stângă. Florin a făcut o treabă minunată. A reușit să îi motiveze pe jucători și să îi facă să înțeleagă că FCSB are jucători valoroși, dar nu este o echipă.

Petroliștii, chiar dacă se confruntă cu probleme financiare, uită de aceste probleme în cele 90 de minute cât se joacă fotbalul și pun piciorul la minge, alergând până în ultimul minut”, a completat Valeriu Răchită.

Petrolul a smuls un punct celor de la FCSB