Secretele unei vacanțe ieftine. Cum a reușit un român să plătească o sumă foarte mică de bani pentru un concediu în doi, într-o destinație adorată de milioane de turiști

Care sunt secretele unei vacanțe ieftine. Un român a plătit o sumă foarte mică pentru o vacanță în doi, într-o destinație populară.

Secretele unei vacanțe ieftine

Românul a povestit totul pe rețelele de socializare, unde a scris că a avut un Vorbim despre o destinație foarte populară, iar prețul plătit este unul mic.

Românul și partenera sa au dat mai puțin de 600 de euro cu tot cu cazare și biletele de avion. De asemenea, ei au găsit un hotel unde micul dejun și cina sunt incluse.

Nu în ultimul rând cazarea are și , unde șezlongul și umbrela sunt deja incluse în preț.

“Să vă povestesc cum am reușit să ne facem următoarea vacanță, cu doar 591/ două persoane, în Turcia.

Am achiziționat biletele de avion (128 euro), cazarea pentru 7 nopți, mic dejun și cină incluse, plaja privată cu șezlong și umbrelă (gratuit) in valoare de 381 euro. (Rating 7.5)”, a început românul să povestească.

Ce spune românul despre vacanța care l-a costat foarte puțin

De asemenea, ei au și o ofertă de a fi duși la cazare când ajung cu avionul. Aceasta este disponibilă și înapoi, când li se termină vacanța, pentru 82 de euro.

Românul i-a sfătuit pe ceilalți turiști să încerce să își facă vacanțele singuri. El spune că este mai bine să nu se apeleze la agenții pentru că este mai ieftin așa.

Așa că sfatul lui este să căutăm să avem mai multe vacanțe dese și ieftine, foarte bine documentate decât una și scumpă!

„Transferul de la și către aeroport ar fi 82 de euro, oferta Booking (încă nu ne-am hotărât dacă o să luăm această ofertă).

Nu vă lăsați descurajați dacă vedeți prețurile prezentate de agenții, care îți oferă la un minim 700 euro, ori chiar 1500, locații care au un rating foarte mic.

Mi-au râs în nas și unele agenții și unii turiști care sunt învățați să plătească minim 1000 de euro/ persoană”, a mai scris românul pe grupul de Facebook Vacanțe do it yourself despre secretele unei vacanțe ieftine.