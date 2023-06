Secretul frumuseții celebrei Bianca Brad! Ce spune vedeta despre revenirea pe micul ecran

Bianca Brad, fosta Miss România, actriță și model de succes al anilor ‘90, spune . A fost o binecuvântare sau mai degrabă o piedică? În interviul exclusiv pentru FANATIK, actrița și-a deschis sufletul și a vorbit despre carieră, planuri de viitor, dar și despre relația pe care o are cu fiul său, Luca.

Secretele frumuseții, dezvăluite de Bianca Brad: “Am avut grijă de un singur lucru cu strictețe”

Sunteți considerată una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Pe lângă moștenirea genetică, care este secretul frumuseții dvs?

– Nu am un secret anume, referitor la creme sau alimentație. Este vorba mai degrabă de o stare interioară și de mentalitate. Am văzut mereu binele și frumosul din oameni și din jurul meu. Am căutat mereu să ajut, nu e vorba de bani, ci despre a fi alături la nevoie, cu o vorbă bună, cu o îndrumare, cu o îmbrățișare. Lucruri simple dar care aduc bucurie. Acea bucurie dăruită și primită, înfrumusețează sufletul și luminează chipul.

Aveți un ritual pe care îl urmați cu strictețe?

– Multă vreme nu am avut grijă de mine, așa cum ar fi trebuit. Dar de un lucru am avut grijă cu strictețe – oricât de obosită am fost, nu m-am culcat niciodată fără să mă demachiez. Și nu am fumat niciodată!

Astea sunt două aspecte care contribuie foarte mult la aspectul tenului. Acum am un pic mai multă grija de mine, vizavi de ce produse cosmetice folosesc. Caut să nu conțină deloc sau să aibă cât mai puține ingrediente toxice. La fel procedez vizavi de alimentație.

“Degeaba zâmbești, dacă ești fals”

Este adevărat că frumusețea vine și din interior?

– Cu siguranță! Degeaba ai buzele perfecte, dacă bârfești sau spui răutăți. Degeaba zâmbești, dacă ești fals/ă. Degeaba ai ochi frumoși, dacă vezi doar ce e rău și urât. Un aspect fizic frumos ajută, dar nu și pe termen lung, dacă nu este susținut de o personalitate interesantă, de un caracter frumos .

Păreți tot timpul foarte optimistă, cu zâmbetul pe buze, cum reușiți să vă păstrați vibrația la un nivel înalt?

– Am moștenit-o pe mama care a înfruntat toate greutățile vieții, cu mult simț al umorului și făcând haz de necaz. În plus, am început să caut răspunsuri la tot felul de întrebări legate de spiritualitate, de evoluție personală și, precum am spus deja, văzând binele din rău.

Bianca Brad recunoaște: “M-am lovit de prejudecăți”

Au fost momente în care frumusețea a fost mai mult un blestem decât o binecuvântare?

– Nu aș spune neapărat blestem… Este un cuvânt prea dur. Însă da, am avut de tras, fie din cauza prejudecății de genul “frumoasă și atât”, fie din cauza invidiei și a geloziei.

Când ești tânăr, tinzi să fii mai superficial și naiv, neavând experiență. În anii tinereții mele, nici nu existau atâtea surse de informare și educare cum sunt acum. Dar am citit mult și asta mi-a folosit. Mi-a deschis mintea, mi-a dezvoltat imaginația, creativitatea, curiozitatea. Și mi-a atins sufletul, dezvoltându-mi empatia și compasiunea.

Cum a fost cariera de model? Ați avut contracte care v-au permis să vizitați multe țări?

– Am ajuns să fiu manechin, din întâmplare, în anii 80, când nu se ieșea decât cu greu din țară. În perioada aia, am ajuns de două ori la Moscova. Modellingul de atunci nu seamănă deloc cu modellingul de acum.

Făceam prezentări de modă și ședințe foto pentru reviste, cataloage și calendare, fără să primim vreun ban în plus, pe lângă salariul obișnuit. De cele mai multe ori, ne aduceam de acasă accesorii pentru prezentare, ne cumpărăm farduri singure, și ne machiam și ne aranjam părul singure. Nu exista școală de modelling pe vremea aceea. Le-am învățat pe toate, din mers…inclusiv mersul pe podium.

“De multe ori am fost considerată competiție”

Ați simțit vreodată invidie din partea femeilor din jurul dvs?

– Oh, da… De nenumărate ori. Și pe plan personal, dar și pe plan profesional, din păcate. Mie îmi place să lucrez în echipă, dar în unele cazuri, am fost ținută departe, fiind considerată competiție. Și nu o spun ca să mă victimizez. Ci este o realitate verificată si trăită și de alte femei frumoase și/sau competente. Mai ales în ziua de azi.

Vă gândiți să reveniți pe micile ecrane sau în lumea filmului?

– Daaaaaaa! Mi-e foarte, foarte dor de platourile de filmare, de care am stat departe prea mult timp! Frumos este, de când cu facebook-ul, că primesc foarte multe mesaje de la diverse persoane, care spun că s-ar bucura să mă revadă pe micul și pe marele ecran.

Deși nu sunt o prezență constantă pe micul ecran, sunt recunoscută cam peste tot pe unde merg. Să vină lumea la tine și să vrea să te îmbrățișeze și să-ți mulțumească pentru binele sau frumosul adus în viața lor, este un lucru minunat care mă smerește și pentru care sunt recunoscătoare.

Bianca Brad și-ar dori să aibă proiecte împreună cu fiul său: “Nu am vrut să-l forțez”

Știu că fiul dvs nu este pasionat de actorie, dar v-ați fi dorit să vă calce pe urme?

– Recunosc că mi-ar fi plăcut să realizăm proiecte artistice împreună, dar el nu și-a dorit asta și nu am vrut să îl forțez. Este creativ, are carismă, are trăsături frumoase, ținută, cântă bine la pian, are voce frumoasă. Adică multe calități care l-ar ajuta și, cine știe, poate cândva își va face curaj. Eu îi respect alegerile și îl voi susține, indiferent de ce va alege să facă în viață. Pentru mine important este să fie fericit.

Este la vârsta la care tinerii încep să le prezinte mamelor câte o iubită. Ați fi selectivă, pretențioasă, referitor la o viitoare iubită a fiului dvs?

– Vreau să cred că voi fi genul de mamă de băiat care va avea o relație bună cu partenera lui. Sper să aibă noroc și să găsească o persoană alături cu care să fie fericit. Alături de care să poată evolua și cu care să fie în armonie.

“Sper ca Luca să fie îndeajuns de înțelept să facă alegeri bune”

Eu mă străduiesc să îi induc valorile cele mai importante într-o relație de cuplu. Și aici mă refer la respect, loialitate, sinceritate, iubire, empatie. Ar fi ideal să fie la fel pentru ambii parteneri. Sper să fie îndeajuns de înțelept să facă alegerile cele mai bune…pe toate planurile. Și sper să știe că va găsi mereu în mine, un sfătuitor bun, dat fiind experiența mea de viață, din care am învățat foarte mult.

Care este cea mai mare dorință a dvs în momentul de față?

– Să fim sănătoși la minte, suflet și trup. Și eu și cei dragi mie, și să trăim cu toții în armonie și cu bucurie.

Ce planuri de viitor aveți? Vreo vacanță planificată pentru vara aceasta?

– Când voi pune la punct proiectele pe care le am în plan, voi anunța. Legat de vacanță, suntem încă în căutări. Vrem ceva diferit față de anii anteriori.