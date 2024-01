Secretul frumuseții celebrei Mirela Boureanu Vaida! Ce face vedeta Acces Direct ca să nu se îngrașe

Mirela Boureanu Vaida știe, ca orice vedetă, că un look impecabil asigură cel puțin o parte a succesului. Așa că vedeta Acces Direct d ela Antena Stars are mare grijă de felul cum arată, mai ales că a depășit vârsta de 40 de ani.

Secretul frumuseții vedetei Acces Direct, Mirela Boureanu Vaida

și, deja, este mama a trei copii. Cu toate acestea, vedeta Acces Direct afișează o siluetă impecabilă. De curând, celebra prezentatoare tv a dezvăluit care este secretul frumuseții sale și cum are grijă să nu își arate vârsta.

„De Revelion gătesc tradițional, de la sarmale, friptură, ciorbă de perișoare, cozonac, salată de boeuf și așa mai departe. De mâncat, mănânc, dar secretul este să mănânc masa de prânz, împreună cu familia, iar seara să încerc să sar peste sau să ciugulesc ceva, dar nu după ora 18:00. Acesta este secretul meu, adică să nu mănânc seara.

Dacă, cumva, mănânc seara, atunci dau o tură cu bicicleta sau alerg pe bandă, dar trebuie să recunosc că, acum, de când s-a lăsat frigul nu mai ies cu bicicleta, însă mai am un mic secret. Iau o bucățică de carne, la cuptor, goală, care îmi satisface pofta de mâncare și după aceea nu mai mănânc nimic. Carnea macră la cuptor nu este foarte plină de calorii, adică e sănătoasă.

De asemenea, încerc să mă bucur cât mai mult de natură, să mă uit la un film, să mănânc fructe, să beau un ceai, să beau un vin bun, să mă relaxez, dar, în principal, acesta este secretul, să nu mănânc seara”, a dezvăluit Mirela Boureanu Vaida pentru .

Când face vedeta Antena Stars excepții de la regulă

că, oricât ar încerca, trebuie uneori să facă și excepții de la regula pe care și-a impus-o. Dar asta se întâmplă destul de rar. Mai exact, vedeta de la Acces Direct, care e și o câtăreață de succes, dar și o actriță talentată, are momente când pierde nopțile. Atunci, dar doar atunci, mai mănâncă și seara, pentru energie.

„Dacă am evenimente solicitante, cum ar fi noaptea de Revelion sau alte evenimente în care trebuie să cânt până dimineața, sigur că nu pot să mai respect regula de a nu mânca după ora 18:00. Atunci trebuie să mănânc, să am energie. Trebuie să recunosc că de la o vârstă nu-mi mai pot permite să mănânc orice, oricând. Sunt un pic atentă.

În rest, nu am o dietă anume. Mănânc orice, oricând. Sunt un om gurmand, pofticios. Un om care gătește mult și mi se spune că gătesc bine și atunci nu am cum să nu mănânc. Mie îmi place viața. Îmi place mâncarea și îmi plac produsele tradiționale, dar am grijă să nu mănânc după ora 18:00. Cam asta ar fi dieta mea”, a mai spus Mirela Boureanu Vaida pentru sursa citată.

Mirela Boureanu Vaida are trei copii din căsnicia cu Alexandru Vaida. Ei și-au spus jurămintele acum 15 ani și, de atunci, par să fie o familie foarte fericită. Asta în ciuda faptului că, de cele mai multe ori, vedeta Acces Direct este foarte discretă cu viața ei personală.