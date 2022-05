Secuii extremiști condamnați pentru terorism vor fi premiați, vineri, de o organizație din Ungaria. La eveniment e așteptat și un senator UDMR

Istsan Beke și Zoltan Szőcs, cei doi etnici maghiari condamnați pentru terorism și instigare la terorism în România, vor primi un premiu din partea Asociației Civice Pál Vasvári și Consiliul pentru Demnitate Umană. Cei doi etnici maghiari au fost eliberați anul trecut din închisoare, după ce au stat patru ani în spatele gratiilor. Celor doi li se va acorda premiul Pál Vasravi, iar la ceremonie va lua parte și senatorul UDMR Laszlo Fejer, anunță presa din Ungaria.

Presa maghiară: ”Au luptat pentru autonomia Ținutului Secuiesc și au fost condamnați”

Ceremonia de decernare a premiului va avea loc vineri, 20 mai 2022, la Târgu Secuiesc, acolo unde István Beke și Zoltán Szőcs vor fi prezenți ”în persoană”. De altfel, cei doi dețin premiul Pál Vasvári încă din anul 2019, însă ei nu au putut primi distincția personal, pentru că se aflau în spatele gratiilor. care ”au luptat pentru autonomia Ținutului Secuiesc și care au fost condamnați la 5 ani de închisoare din motive politice”, conform publicației Magyar Nemzet, considerată apropiată guvernului Orban.

Într-o informare transmisă de Asociația Civică Pál Vasvári, se arată că mai multe personalități din Ungaria și România ”au acționat pentru eliberarea prizonierilor politici născuți în Ținutul Secuiesc”. Este vorba despre senatorul UDMR Laszlo Fejer, Zoltan Lomnici (fost președinte al Curții Supreme și actual șef al Consiliului pentru Demnitate Umană), care au adresat o petiție, în acest sens, președintelui României, Klaus Iohannis.

Beke și Szőcs au fost premiați și de Consiliul Național Secuiesc

Organizația mai susține că István Bajkai, , i-a vizitat de mai multe ori în închisoare pe Beke și Szőcs.

Pál Vasravi, cel care a dat numele asociației care acordă premiul, a fost comandantul trupelor maghiare care au încercat străpungerea apărării românești în Munții Apuseni. El și-a pierdut viața pe câmpul de luptă, în timpul Bătăliei de la Fântânele, în 1849.

Acesta nu este primul premiu pe care cei doi condamnați pentru terorism îl primesc după ce au fost eliberați din închisoare. Anul trecut, István Beke și Zoltán Szőcs au primit diploma și medalia de onoare Moyses Marton din partea Consiliului Național Secuiesc. CNS le-a înmânat foștilor deținuți și o medalie cu inscripția ”Nevinovat pentru adevăr”.

Cei doi făceau parte dintr-o organizație extremistă monitorizată de SRI

Beke István a fost reținut pe 1 decembrie 2015, fiind acuzat că a vrut să detoneze o bombă artizanală în timpul paradei de 1 Decembrie, în Târgu Secuiesc. El făcea parte din gruparea extremistă ”Mișcarea de Tineret 64 de Comitate”, a cărei acțiuni intrase de multă vreme în atenția Serviciului Român de Informații, din cauza viziunilor separatiste.

Câteva săptămâni mai târziu a fost arestat și Szőcs Zoltán, liderul grupării, acuzat că l-a instigat pe Beke să confecționeze dispozitivul exploziv.

La momentul respectiv, comunitatea maghiară și-a manifestat indignarea și susținerea față de cei doi prin proteste în țară și pe rețelele sociale.

Beke a refuzat să-i ceară lui Klaus Iohannis grațierea: ”M-aș fi umilit pe mine și întreaga comunitate”

Într-un interviu acordat în presa maghiară, István Beke a declarat că procesul și condamnarea lui au fost motivate politic, pentru a accentua un fals conflict între comunitățile maghiare și române din Transilvania. El susține că ar refuzat să-i ceară, președintelui Iohannis, grațierea.

”Ai dreptate, toată chestia asta a fost politică și a fost premeditată. Unii au sugerat că am cerut să fiu iertat. Am respins din start varianta asta, mai ales când am înțeles că o cerere de grațiere înseamnă să mă scuz și să-mi plec capul în fața lor.

Eu am intrat între zidurile închisorii cu spatele drept și așa am vrut să și ies, pentru ca atunci când mă uit în oglindă să nu fiu nevoit să mă scuip. Nu m-aș fi umilit doar pe mine ci întreaga comunitate din care fac parte”, a declarat István Beke pentru publicația maghiară Pesti Sracok.