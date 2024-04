Petrolul , în ultimul meci al etapei a 5-a din SuperLiga. „Lupii galbeni” au deschis scorul în minutul 11, . Laszlo Balint, nemulțumit de problemele din defensivă, a anunțat o ședință de ultimă oră.

Ședință la Petrolul, după remiza cu UTA! Antrenorul a luat primele decizii: „Sunt nemulțumit. Vom avea o discuție”

Petrolul Ploiești a irosit șansa de a o egala la puncte în clasament pe Hermannstadt, ocupanta poziției secunde din play-out. Echipa antrenată de Laszlo Balint a remizat pe teren propriu cu UTA Arad și a rămas pe locul 5 în clasament.

Laszlo Balint este de părere că rezultatul este cel drept, însă antrenorul „găzarilor” s-a declarat nemulțumit de problemele pe care echipa sa le-a arătat în defensivă. ”E un rezultat echitabil. UTA a avut șansele ei, dar și noi pe ale noastre.

Sunt nemulțumit pentru că am avut probleme mai mari atunci când am crezut că o să fim mai siguri defensiv. Voi avea o discuție cu băieții. Vom analiza ceea ce nu a mers”, a declarat Laszlo Balint, la finalul meciului.

Laszlo Balint, încrezător după Petrolul – UTA 1-1: „Ne putem bate la locurile fruntașe”

În următoarea etapă, Petrolul Ploiești o înfruntă pe Hermannstadt în deplasare. Laszlo Balint este deja cu gândul la duelul de la Sibiu. Antrenorul în vârstă de 45 de ani este încrezător și anunță că echipa sa se bate la primele locuri din play-out.

„Trebuie să acceptăm realitatea. Au fost momente în care a apărut o ușoară disperare. Trebuie să ne adunăm rapid. Jucătorii care au venit de pe bancă au adus plusul necesar. Trebuie să rămânem concentrați.

Încercăm să obținem puncte la fiecare meci. Suntem o echipă care se poate bate la partea fruntașă a acestui play-out. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun”, a mai spus Laszlo Balint.

Gicu Grozav, primele concluzii după Petrolul – UTA Arad 1-1: „Sunt puțin supărat”

Gicu Grozav a marcat singurul gol al Petrolului în duelul cu UTA Arad. Atacantul în vârstă de 33 de ani, care mai are contract cu Petrolul până la finalul sezonului, a ajuns la 40 de goluri marcate în primul eșalon din România.

”Sunt puțin supărat că aveam toate cele trei puncte în buzunar. Am primit acel gol pe final și am luat doar un punct. Eu zic că au fost ocazii, au avut și ei, dar am avut și noi oportunități foarte bune.

Sunt foarte focusat acum să terminăm bine și sper să rămân concentrat. Sunt liber la vară, sunt în discuții cu cei din conducere, dar deocamdată nu știu nimic mai mult”, a spus și Gicu Grozav.