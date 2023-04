Șeful galeriei din Giulești a anunțat la Fanatik SuperLiga ce decizie au luat fanii înainte de Rapid – FCSB: „Așa e cel mai bine”. Video exclusiv

Arde Giuleştiul înainte de Rapid – FCSB, programat duminică, de la ora 20:30. , căruia i-a striga demisia după eşecul de la Craiova, al şaselea meci fără victorie pentru giuleşteni.

Șeful galeriei din Giulești a anunțat la Fanatik SuperLiga ce decizie au luat fanii înainte de Rapid – FCSB: “Avem tot dreptul să ne strigăm nemulţumirile”

Liviu Ungurean, liderul galeriei Rapidului, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici despre modul în care se va comporta peluza în derby şi a spus că, cel puţin la acest meci, fanii nu vor pune şi mai mare presiune pe echipă:

ADVERTISEMENT

“100% vom susţine echipa şi atât. Noi am intrat în săptămâna în care jucăm cu FCSB şi vrem să facem abstracţie de toate discuţiile şi problemele. Să lăsăm meciul să se desfăşoare normal.

Vreau să ne comportăm aşa cum o face galeria Rapidului de ani de zile: dragoste, respect, noi nu vrem tensiuni. Avem tot dreptul să ne strigăm nemulţumirile atunci când suntem nemulţumiţi. Nu vrem să destabilizăm noi.

ADVERTISEMENT

“Mutu este antrenorul echipei, conducerea îl susţine, noi mergem să susţinem Rapidul”

Şi nici nu aş vrea să se mute criza de la echipă pe umerii suporterilor. Noi vom susţine Rapidul, nu vom mai discuta acest subiect. , noi mergem să susţinem Rapidul.

Să fie sănătoşi, este business-ul lor, nu vreau să intru în detalii. Este alegerea dumnealor să îl susţină în continuare. Nu ne vom război cu nimeni. Este alegerea noastră dacă mergem sau nu la stadion.

ADVERTISEMENT

Dacă ei nu produc fotbal în continuare şi continuă rezultatele proaste, vom sta acasă lângă familiile noastre. Asta este viaţa. Decât să merg la circ, mai bine iau copii cu mine şi îi duc să vadă animalele la circ.

“Am pus presiune, am speriat băieţii. Nu vreau să mergem la antrenament”

Noi am susţinut şi susţinem în continuare Rapidul, dar dacă nu suntem pe aceeaşi lungime de undă. Nu vorbesc în numele tuturor suporterilor, vorbesc în numele meu.

ADVERTISEMENT

Mai mult ca sigur că, dacă noi am susţine în continuare presiunea, s-ar muta tot eşecul din acest an pe galerie. Am pus presiune, am speriat băieţii. Nu vreau să mergem la antrenament, nu punem presiune pe băieţi.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

“Noi i-am strigat demisia şi marelui Nicolae Manea, Dumnezeu să-l odihnească”

Îi lăsăm să îşi facă treaba, pentru ei este o meserie, pentru noi este o pasiune. Am avut o discuţie cu Adrian în care i-am spus că la Rapid rezultatele ţin antrenorul. Noi i-am strigat demisia marelui Nicolae Manea, Dumnezeu să-l odihnească, lui Şumudică, lui Mihai Iosif, care a promovat Rapidul.

Daniel Pancu a fost înjurat şi la fel, i s-a cerut demisia. Eu cred că ceea ce s-a întâmplat la Craiova a fost normal. Nu cred că a fost ceva ieşit din comun. Toată lumea a făcut o conspiraţie. S-au deranjat.

Eu susţin aceeaşi idee. Toată lumea îşi doreşte pe stadion consumatori, nimeni nu îşi mai doreşte galerie. Asta pentru că deranjează galeria când nu sunt rezultate. Când preiei o echipă cu atât de mulţi suporteri, se cam joacă cu sentimentele fanilor.

Noi nu suntem consumatori, suntem suporteri. Ei pentru business îşi doresc consumatori. Aplaudaci, care să stea jos, să consume pop corn, să tacă din gură, să nu îşi spună niciodată părerile. Să mănânce pop corn şi să plece acasă”, a spus Liviu Ungurean la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA este live de la 10:30 în fiecare zi de luni până vineri, și poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, dar și pe canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de