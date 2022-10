Sejur de coșmar. Stațiunea din România unde s-au îmbolnăvit patru români: Nu există nici farmacie și nici bancomate

O vacanță într-o destinație din România s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru mai mulți turiști. O femeie a decis să le spună tuturor celor care vor să călătorească în zonă la ce trebuie să se aștepte.

Sejur de coșmar pentru patru persoane, în România.

Odată ce vara s-a terminat, cei mai mulți români aleg în țară, în special în stațiunile montane, sau balneoclimaterice.

Deși pe internet toate locațiile arată cât se poate de bine, iată că realitatea poate fi alta. Asta o confirmă chiar o româncă care a ales să petreacă un sejur în Sărata-Monteoru.

A rezervat două camere pentru patru persoane, iar pentru șase zile, toți oaspeții au plătit 4.800 de lei. În această sumă intrau procedurile, cazarea, dar și masa.

Deși cazarea nu a fost tocmai acceptabilă, tratamentul, dar și personalul medical a fost unul cât se poate de bun, povestește femeia.

”Am rezervat 2 camere/ 4 persoane, 6 zile (4800 lei) la Hotel Monteoru, cazare, masă și 4 proceduri/ 5 zile. Doamna de la recepție foarte drăguță, ne-a repartizat o cameră de 3 stele acceptabilă și alta de 2 stele, jalnică”, a scris aceata pe Facebook.

Totul însă până la mâncare. Femeia povestește că în penultima zi de cazare, ea, dar și ceilalți trei oaspeți au făcut enterocolită. Și nu erau singurii. Ulterior, aceasta a aflat că și alți oaspeți din hotel s-au aflat în aceeași situație.

Ce a fost mai rău însă, de abia apoi a urmat. În stațiunea respectivă, oaspeții nu au găsit nicio farmacie, niciun bancomat, ca să nu mai vorbim de o brutărie sau o cofetărie.

Cei patru oaspeți și-au terminat vacanța mai devreme

Dezamăgiți vizibil de toate cele întâmplate, cei patru turiști au decis să își scurteze sejurul. Au plecat cu o zi mai devreme, la fel cum au făcut-o și alți oaspeți ai hotelului.

Femeia a ținut însă să îi avertizeze , să fie atenți la anumite detalii, pentru că întreg sejurul poate deveni un adevărat coșmar.

”Am plecat cu o zi mai devreme, am renunțat la tratament (și nu am fost singurii care au procedat așa). Deci, atenție mare când rezervați, că nu este totul ca în poze si dezamăgirea este mare!”, a mai scris femeia pe grupul Am fost acolo, de pe Facebook.

Postarea femeii a adunat nenumărate reacții. Unii internauți au fost mirați de prețul pe care aceasta l-a plătit, pentru doar o săptămână, în timp ce alții i-au recomandat să facă reclamație fie la ANPC, fie la Ministerul Turismului, având în vedere cele întâmplate.