Selecționerul care a refuzat 30 de milioane de euro, iar acum este prezent la Cupa Mondială din Qatar: „Ce fel de mesaj le-aș fi transmis tinerilor?”

Zlatko Dalic a surprins pe toată lumea când a dezvăluit că a refuzat un contract uriaș în valoare de 30 de milioane de euro. Deși a fost sfătuit de apropiați să accepte oferta venită, selecționerul , a ales să rămână la cârma naționalei fostului Balon de Aur, Luka Modric.

Zlatko Dalic a ales patriotismul în locul banilor: „Mi-au propus un salariu anual de 10 milioane de euro”

Zlatko Dalic, care a condus Croația până în finala , a dezvăluit că a refuzat o propunere uriașă din partea unui club din China. Selecționerul balcanic a ales să rămână pe banca Croației și să transmită un mesaj clar de patriotism tinerilor din țara sa natală.

„În momentul în care am primit oferte tentante, mai multe persoane din anturajul meu mi-au spus să profit de situație și să aleg banii. După Cupa Mondială din Rusia, am ales să rămân, pentru că tot timpul am vorbit de unitate și de patriotism. Propagasem aceste idei.

Dacă în acel moment aș fi ales banii, ce fel de mesaj le-aș fi transmis tinerilor și celorlalte persoane din Croația? Ar fi însemnat să zic un lucru și să fac altceva. Sunt un om destul de bogat, nu neapărat din punct de vedere material, dar am tot ce mi-am dorit în viață: o familie, doi fii, ambii cu facultăți făcute”, a declarat Zlatko Dalic, pentru publicația croată .

Zlatko Dalic, după ce a refuzat salariul de 30 de milioane de euro: „Sunt mândru de decizia luată”

Croația, cu Zlatko Dalic pe bancă, a fost învinsă de Franța, scor 4-2 în finala Cupei Mondiale 2018 din Rusia. Tehnicianul a mărturisit că a primit un contract de 30 de milioane de euro, însă nu a fost suficient pentru a părăsi cârma naționalei cu care a făcut deplasarea în Qatar.

„Nu a existat un alt scenariu în mintea mea, cu toate că am primit oferte incredibile, în special din partea unui club din China. Mi-au propus un contract valabil pe 3 ani, cu un salariu anual de 10 milioane de euro.

Președintele acelui club m-a ofertat din nou după o jumătate de an. I-am spus, din nou, că banii nu sunt de ajuns pentru a pleca de la naționala Croației. Nu mi-a părut niciodată rău, sunt mândru de decizia luată”, a mai precizat Zlatko Dalic.

Zlatko Dalic, lot experimentat al Croației pentru Cupa Mondială din Qatar

Croația face parte din grupa F a Campionatului Mondial din Qatar și le va înfrunta pe rând pe Maroc (23 noiembrie, ora 12:00), Canada (27 noiembrie, ora 18:00) și Belgia (1 decembrie, ora 17:00).

Formația lui Zlatko Dalic va încerca să repede performanța din urmă cu patru ani. În 2018, la Campionatul Mondial din Rusia, Croația le elimina până în ultimul act pe Argentina, Nigeria, Islanda, Danemarca, Rusia și Anglia.

Lotul complet al Croației pentru Campionatul Mondial din Qatar:

Portari: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivica Ivusic (Osijek), Ivo Grbic (Atletico Madrid)

Fundași: Domagoj Vida (AEK Atena), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barisic (Rangers), Josip Juranovic (Celtic), Josko Gvardiol (Leipzig), Borna Sosa (Stuttgart), Martin Erlic (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)

Mijlocași: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter Milano), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Rennes), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), Luka Sucic (Salzburg)

Atacanți: Ivan Perisic (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna), Marko Livaja (Hajduk Split).