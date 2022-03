Selly, infectat cu Covid-19. A ajuns de urgență la spital: „Eram mort. Am o formă nasoală”

Selly a publicat pe contul său de Instagram o fotografie de pe patul de spital. Ulterior, tânărul le-a dezvăluit celor care îl urmăresc faptul că s-a infectat cu Covid-19. Tânărul le-a povestit acestora prin ce a trecut și cât de mult a durat să ajungă ambulanța la el acasă.

Selly s-a infectat cu Covid-19. Vloggerul a ajuns de urgență la spital

a dezvăluit în mediul online că s-a infectat cu Coronavirus. Situația îl nemulțumește pe celebrul vlogger, care susține că avea foarte multă treabă în următoarele zile.

Starea de sănătate, însă, îi pune acestuia bețe în roate. În cursul zilei de luni, 28 martie, Selly a început să acuze stări de rău și a fost nevoit să ceară ajutorul medicilor.

Pentru că ambulanța întârzia să apară. Tânărul nu a mai așteptat și a condus de unul singur până la spital. Abia după o oră și douăzeci de minute a fost sunat de echipajul medical ajuns acasă la el.

„Am Covid. Aseară, pe la 17 m-a luat așa o durere în gât, o dificultate la înghițire, efectiv, gâtul iritat maxim. Pe la 19 m-au luat niște frisoane de stăteam cu geaca pe mine în birou și cu căldura dată la maxim.

Am ajuns acasă, am făcut febră 40 de grade. Am sunat la salvare. M-am urcat în mașină și m-am dus singur la spital (…) A mai trecut o oră cu perfuzii cu alea, am primit un telefon, era salvarea care a ajunsese. O oră și douăzeci i-a luat să ajungă. Dacă o oră și douăzeci îi ia să ajungă la salvare… Eram deja mort.”,

Selly s-a întors la spital pentru tratament

Selly este vaccinat împotriva virusului, cu toate acestea a dezvoltat o formă destul de gravă de Covid. El a fost externat, dar a revenit la spital, marți, pentru încă o serie de tratamente. Selly pune îmbolnăvirea și pe seama oboselii și a stresului care, spune el, i-au slăbit imunitatea.

„Am o formă nasoală de Covid. E groaznic”

„Am o formă nasoală de Covid. Teoretic e tot o formă ușoară, dar e o formă din aia ușoară mai nasoală. Eu sunt și vaccinat, dar uite că s-a întâmplat.

Am fost acum iar la spital să-mi dea antivirale. N-am mai fost atât de slăbit și de distrus fizic ca și organism… nu-mi aduc aminte să fi fost vreodată. E groaznic, sper să îmi revin în 3-4 zile.

Nu o să fiu activ zilele astea. O să stau la pat, o să iau și eu o pauză. O să mă mai relaxez și eu că e și pe fond de efort și de oboseală. Cu siguranță și asta scade mult imunitatea.”, a adăugat Selly.