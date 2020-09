Selly, scrisoare către premierul Ludovic Orban și Ministrul Educației. Schimbările pe care le cere în sistemul de învățământ

View this post on Instagram

CINE VREA SA SCHIMBAM SCOALA DIN 🇹🇩? Va rog sa cititi aceasta scrisoare si, daca sunteti de acord cu mesajul meu, sa o postati si voi pe wall, story, FB, oriunde, cu #VremOScoalaCaAfara #EducatiaSchimbaTot, sa o trimiteti la guvern, sa o trimiteti prietenilor. Daca aceasta scrisoare are o imensa sustinere le va fi imposibil sa ne ignore. Scoala din Romania scoate, in prezent, analfabeti functionali pe banda rulanta. De ce e mai important sa memorezi pagini intregi de comentarii decat sa inveti despre bani, economie, institutiile statului, sanatate, drepturile si obligatiile tale? Am intrat in sistemul de invatamant in 2008, am terminat liceul in 2020. Eu m-am schimbat, dar de 12 ani sistemul de invatamant a ramas exact la fel, trist si orientat spre trecut. SHARE daca vrei sa avem o scoala ca in 2020! #VremOScoalaCaAfara #EducatiaSchimbaTot

A post shared by SELLY (@selly) on Sep 1, 2020 at 4:07am PDT

