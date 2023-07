Sepsi – FCU 1948 Craiova 0-0 în SuperLiga. Orban, prezent la meci. Vezi echipele

Meciul Sepsi Sf. Gheorghe – FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA are loc vineri, 21 iulie, cu începere de la ora 18:30, în cadrul etapei a 2-a din SuperLiga sezonul 2023/2024. Este primul joc al echipei oltene sub noua denumire, după ce instanța a decis că familia Mititelu este obligată să schimbe denumirea echipei pe care o patronează. Craiovenii vor avea o deplasare grea pe terenul câștigătoarei ultimelor două ediții ale Cupei României, Sepsi Sf. Gheorghe.

Unde se joacă meciul Sepsi Sf. Gheorghe – FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA

Întâlnirea Sepsi Sf. Gheorghe – FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA se dispută vineri, 21 iulie, de la ora 18:30, pe stadionul cu același nume al echipei covăsnene în etapa 2 din SuperLiga, fiind prima apariție pentru echipa care a cucerit de două ori la rând în ultimii ani atât Cupa României cât și Supercupa, antrenată din această vară de Liviu Ciobotariu, după trei ani de succes sub comanda lui Cristiano Bergodi.

Cum perioada de concedii și de vacanțe atinge în lunile iulie și august punctul maxim este mai mult ca probabil ca la primul meci acasă al lui Sepsi în noul sezon stadionul să nu arate foarte plin. Ceva mai mult de 4000 de oameni poate fi cifra maximă la care se pot aștepta oficialii clubului covăsnean. Pentru Sepsi ilfovenii sunt o bună oportunitate de a vedea cum merge jocul echipei înainte de deplasarea de săptămâna viitoare, la Sofia, pentru prima manșă a turului 2 preliminar din Conference League împotriva celui mai renumit club bulgar, ȚSKA.

Cine transmite la TV partida Sepsi – FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA

Partida Sepsi – FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA se joacă vineri, 21 iulie, de la ora 18:30, pe stadionul Sepsi din capitala Covasnei, în etapa a 2-a din SuperLiga și va putea fi urmărită pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți urmări în direct și dacă intrați pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Sfântu Gheorghe vineri, 21 iulie, vremea va fi foarte capricioasă. De fapt, așa a fost și cu o zi mai înainte, o alternanță între temperaturi ridicate și momente de ploaie cu descărcări electrice. Temperatura zilei este prognozată de această dată să nu mai sară de 30 de grade, sunt așteptate maxim 28 de grade la ora amiezii, dar reprizele de ploaie sunt din nou foarte posibile. Partida va fi arbitrată de gălățeanul Adrian Cojocaru.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Sepsi Sf. Gheorghe – FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA

Liviu Ciobotariu a fost foarte mulțumit de evoluția fundașului central Mark Tamas în meciul din Giulești, cu Rapid, unde a avut două întervenții proverbiale la interval de nici 10 secunde, în aceeași fază, dar deși ar fi dorit să continue cu el în axul central al defensivei, inclusiv la Sofia, nu mai are cum pentru că Sepsi a acceptat oferta lui Neftci Baku, noua echipă a lui Adrian Mutu, în valoare de 400.000 de euro, pentru jucâtorul ungur.

La echipa olteană, căreia patronul Adrian Mititelu i-a schimbat denumirea, la ordinul instanței, revine un jucător cheie, argentinianul Juan Bauza și , are la dispoziție acum tripleta de aur Bauza – Bahassa – Baeten, coloana principală a echipei. Oltenii vin să ia la Sf. Gheorghe primul sau primele puncte din acest sezon.

Cote la pariuri la jocul Sepsi Sf. Gheorghe – – FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA

Sepsi are meci joi, 27 iulie, la Sofia cu ȚSKA 1948 în prima manșă a turului 2 preliminar din Conference League și acest lucru îi poate face pe cei care ar dori să parieze pe victoria echipei lui Liviu Ciobotariu sâ fie mai atenți dacă fac sau nu alegerea corectă mergând pe victoria lor. Care are o cotă foarte bună, 1,90, spre deosebire de 4,50 pentru olteni. Șansă dublă 1X are cotă de 1,22 la fel ca și un gol al gazdelor. Șansă dublă X2 ajunge la 1,95 iar golul oaspeților la cota de 1.65.

Existâ doar două precedente pe terenul covăsnenilor între cele două echipe, ambele încheiate cu victorii ale celor de la Sepsi. Prima a fost la limită, 2-1 dar Prima dată a fost înreruptă în minutul 31 de arbitrul Andrei Chivulete pentru scandările cu vădit caracter rasist și naționalist al galeriei ltene dar cel din urmă, dupăp reaanalizarea situației s-a ajuns la concluzia câ partida trebuie rejucată și la rejucare a fost un 4-0 fără drept de apel pentru Sepsi.