Serbia, gata de luptă împotriva României: “Vom da totul!”. Handbalista de la Rapid le-a pus gând rău “tricolorelor”. Exclusiv

Serbia a fost la câteva minute distanţă de o surpriză uriaşă. Danezele, cu 12.500 de fani în spate, s-au chinuit 54 de minute cu sârboaicele, preluând conducerea abia în final de meci. .

Interviu cu Andjela Janjusevic, handbalista Rapidului: “Sunt supărată şi bucuroasă în acelaşi timp”

După meci, FANATIK a stat de vorbă cu handbalista Rapidului, Andjela Janjusevic. Este jucătoarea care , campioana europeană en-titre. Janjusevic este om de bază în naţionala Serbiei şi a spus că România poate fi învinsă dacă ea şi colegele ei vor arăta acelaşi spirit de luptă şi aceeaşi disciplină tactică.

ADVERTISEMENT

Aţi făcut un meci grozav cu Danemarca. Poveşteşte-ne cum a fost…

– Sunt fericită şi mândră de modul în care am jucat în acest meci. Avem o echipă tânără, dar am luptat până în final. Mă bucur că am fost concentrate la joc şi am reuşit să stopăm multe atacuri ale danezelor. Sunt supărată şi bucuroasă în acelaşi timp. Supărată pentru că am pierdut în final, dar cred că ne-am luptat foarte bine.

“Va fi dificil cu România, dar cu siguranţă că vom lupta şi vom da totul”

Credeai la un moment dat că puteţi realiza surpriza şi să bateţi Danemarca la ea acasă?

– Ne-am aşteptat să fie greu să jucăm împotriva Danemarcei. Este primul meci, cel de deschidere şi mereu sunt complicate aceste confruntări, pentru ambele echipe. Suntem bucuroase de modul în care am jucat, triste pentru că am pierdut, dar eu sunt mândră de ce am făcut în seara asta.

ADVERTISEMENT

Următorul adversar, România. Ne cunoşti foarte bine, joci la Rapid. Cum va fi meciul?

– România a avut un meci uşor cu Chile. Noi va trebui să ne odihnim foarte bine, să facem tot posibilul să fim pregătite 100% pentru viitorul meci. Va fi dificil cu România, dar cu siguranţă că vom lupta şi vom da totul.

“Trebuie să fim unite. Nu va fi un meci uşor”

Absenţa Cristinei Neagu este în avantajul vostru? Cum vezi?

– Indiferent de cine va fi în teren, o să fie un meci greu. Aveţi jucătoare de valoare şi ca să scoatem un rezultat pozitiv va trebui să dăm totul şi în acest meci. Ne vom pregăti foarte bine.

ADVERTISEMENT

Crezi că puteţi câştiga împotriva României dacă veţi juca la fel ca în meciul de deschidere?

– Dacă vom lupta aşa, dacă vom juca aşa, să fim o echipă, să putem să punem în aplicare tactica, putem să câştigăm. Trebuie să fim unite, nu va fi un meci uşor.

ADVERTISEMENT

FANATIK este la Campionatul Mondial de handbal feminin din Danemarca. Zilnic puteţi citi pe site-ul nostru cele mai noi informaţii, interviuri şi reportaje de la Herning.

28 de ani are Andjela Janjusevic

2022 este anul în care Janjusevic a semnat cu Rapid