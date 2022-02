Sergio ‘Kun’ Aguero descrie cu umor experiența implantării unui cip lângă inimă. Cu cine se compară fostul atacant

Sergio ‘Kun’ Aguero, atacantul care din cauza unor probleme cardiace, a povestit, conform , experiența pe care a trăit-o în momentul în care a fost internat pentru a-i fi făcute analizele la inimă.

Sergio Aguero a acuzat probleme de respiraţie în prima repriză a partidei cu Alaves

‘Kun’ Aguero a povestit pe canalul său de cum a trăit zilele de după problemele cu inima și descris cu umor operația. În decembrie 2021, argentinianul a fost nevoit să pună capăt carierei din cauza unor probleme cardiace.

Acestea i-au fost depistate după ce a acuzat probleme de respiraţie în prima repriză a partidei cu Alaves, care a avut loc pe 30 octombrie, în etapa a 12-a din La Liga. Scorul final a fost 1-1, golurile fiind marcate de Depay (49) pentru gazde, respectiv Rioja (52).

ADVERTISEMENT

În acel meci, Aguero a fost titular, dar a fost înlocuit în minutul 41 cu brazilianul Coutinho. La scurt timp s-a aflat că nu era pentru prima dată când argentinianul s-a confruntat cu astfel de probleme, deoarece la vârsta de 12 ani a trăit un episod similar.

Sergio Aguero spune că noaptea aruncă lumini colorate și că este Ironman

‘Kun’ Aguero a recunoscut, în povestea relatată pe contul lui de Twitch, că, într-o primă fază nu s-a impacientat, fiind convins că totul se va rezolva foarte repede. „Când s-a întâmplat, am crezut că nu e nimic grav și că o să fie bine”, a recunoscut el.

ADVERTISEMENT

Dar, pe măsură ce zilele treceau, situația s-a schimbat. „Când am ajuns la spital, m-au lăsat într-o cameră mică. Eram singur și aveam o mulțime de monitoare în jurul meu. Atunci mi-am dat seama că ceva nu este în regulă.

După două zile petrecute în spital, am început să devin nervos”, a mai declarat fostul jucător al Barcelonei. Departe de a dramatiza ceea ce i s-a întâmplat, ‘Kun’ Aguero are puterea să descrie cu umor cum a decurs operația.

ADVERTISEMENT

Practic, în timpul intervenției chirurgicale i-a fost implantat un cip lângă inimă pentru a monitoriza aritmia: „Am un cip aici (n.r. – arătând spre inima lui). Noaptea arunc lumini colorate, sunt Ironman.

Am un cip, deci nu mai sunt normal, recunosc. Și, dacă bătăile inimii se accelerează, doctorul intră în alertă”, a povestit Sergio Aguero.

ADVERTISEMENT

Sergio Aguero a comparat bisturiul cu folosirea unui cuțit zimțat când vrei să tai o friptură

Argentinianul a descris, la fel de amuzant, și cum a decurs operația de implantare a acelui cip. „‘Hai în sala de operații, că trebuie să îți pun un cip’, mi-a spus doctorul.

Și-a pregatit un ac, după care m-a înțepat. După scurt timp văd că scoate un bisturiu mic. Și mă întreabă: ‘Doare?’.

ADVERTISEMENT

După care îmi spune: ‘Ăsta nu taie bine’. Și l-a schimbat. Cam ca atunci când vrei să mănânci o friptură și ai nevoie de un cutit zimțat”, a glumit argentinianul.

Sergio Aguero și-a anunțat retragerea pe 15 decembrie 2021

Argentinianul într-un meci oficial pentru Barcelona pe 17 octombrie 2021. În vârstă de 33 de ani, el a semnat în luna mai un contract pe 2 ani, dar, din cauza unei accidentări, debutul său pentru trupa de pe Camp Nou a fost amânat.

Aguero a intrat în minutul 87 al meciului cu Valencia, câștigat de catalani cu scorul de 3-1, prin golurile marcate de Absu Fati, Depay și Coutinho. Pentru Valencia a înscris Gaya.

Ulterior, pe 15 decembrie, el și-a anunțat retragerea din fotbal. „Sănătatea mea are prioritate. Medicii mi-au spus că cel mai bine ar fi pentru mine să mă opresc din a juca fotbal. În acest moment plec de la Barcelona și mă retrag din fotbalul profesionist.

Am luat decizia acum zece zile. Am făcut tot ce era posibil să văd dacă mai e vreo șansă să joc, dar nu erau prea multe. Sunt mândru de cariera mea, sunt fericit. Am visat să joc fotbal de la vârsta de 5 ani, când am pus prima dată piciorul pe minge.

Mi-am dorit să joc în prima ligă din Argentina, dar nu visam că o să ajung în Europa. Mulțumesc celor de la Independiente, m-am antrenat acolo, lui Atletico Madrid pentru că a avut încredere în mine încă de la 18 ani, oamenilor de la City.

Știu că îi iubesc și că am dat tot pentru clubul lor, iar ei m-au tratat foarte bine. Le mulțumesc celor de la Barcelona, lui Joan Laporta, care m-a chemat aici. Am ajuns la un club uriaș, care m-a tratat foarte bine.

Mulțumesc și naționalei Argentinei, echipa pe care o voi iubi mereu cel mai mult”, au fost cuvintele pline de tristete ale lui Aguero.