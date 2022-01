Sergiu Hanca l-a avertizat pe Deian Sorescu: „În Polonia se aleargă, nu poți să păcălești!”

Fostul jucător al lui Dinamo speră că Deian Sorescu va reuși să se impună în prima ligă din Polonia și a dezvăluit că mai sunt și alți fotbaliști români doriți în Ekstraklasa.

Sergiu Hanca i-a mai spus lui Deian Sorescu să uite tot ce se întâmpla în România și să fie pregătit pentru un campionat competitiv.

Sergiu Hanca l-a avertizat pe Deian Sorescu

Sergiu Hanca l-a avertizat pe Deian Sorescu după transferul său la Rakow, FANATIK: „Eu cred că Rakow l-a luat pe Sorescu ca pe o investiție.

ADVERTISEMENT

Nu știu dacă va juca extremă, pentru că ei au acolo un jucător bun, care e și căpitanul echipei”.

„Rakow e un club bine organizat, antrenorul lor a revoluționat sistemul lor și poate să joace în bandă dreaptă sau număr 10 în spatele atacantului.

ADVERTISEMENT

I-am spus să uite ce a fost în România, pentru că e o diferență mare și sper să reușească. Campionatul Poloniei e un campionat bun, în fiecare an se vând jucători pe milioane de euro, pe undeva pe la 10 milioane de euro, s-au ridicat.

E un campionat foarte puternic, se aleargă foarte mult, aici nu se poate să păcălești. Contează mentalitatea și atitudinea”, a mai spus Sergiu Hanca, la TV .

ADVERTISEMENT

24 de ani are Deian Sorescu

„Am deschis drumurile pentru alți fotbaliști români în Polonia!”

și a spus că fotbaliștii români sunt la mare căutare în Polonia, cei care au evoluat până acum în prima ligă, au confirmat și au lăsat o impresie bună:

„Și tinerii de aici după ce dau două-trei goluri și îi văd că vor să dea mai multe. La noi, după două-trei goluri, se gândesc că deja sunt mari și se mulțumesc așa.

ADVERTISEMENT

Se pare că în ultimul timp noi, românii care jucăm în campionatul Poloniei, am deschis drumurile pentru fotbaliștii români, care sunt doriți chiar și acum la echipe mari din Polonia”.

„Sunt vreo patru jucători doriți în Polonia, la echipe mari, este vorba despre jucători sub 25 de ani, Din câte am înțeles, s-au plătit undeva pe la 800.000 de euro, plus bonusuri de performanță”, a mai spus Sergiu Hanca.

ADVERTISEMENT