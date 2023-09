Serialul care a făcut furori pe Netflix primește încă un sezon. Când ar putea apărea noile episoade. Producătorii din spatele filmului au făcut declarații în această privință, după succesul uriaș de care au avut parte recent.

Producția îndrăgită de pe Netflix care a ajuns la stagiunea cu numărul doi. Când ar putea fi vizionate cele mai noi părți

Producția îndrăgită de pe care a ajuns la stagiunea cu numărul doi este o adaptare a unui popular manga. Concret, platforma de streaming găzduiește primul sezon din One Piece care în doar 4 zile de la premieră a atins 18,5 milioane de vizualizări.

ADVERTISEMENT

Cunoscuta peliculă a fost lansată anul acesta și are 8 episoade care spun povestea tânărului pirat Monkey D. Luffy. Acesta își pune pălăria de paie-n cap și pleacă alături de echipajul său pestriț în căutarea unei comori.

Din distribuția serialului adresat celor cu vârsta peste 13 ani fac parte actorii Iñaki Godoy, Emily Rudd, Jeff Ward și Mackenyu. Marty Adelstein, CEO al Tomorrow Studios, cel care produce filmul de acțiune, a anunțat că sezonul 2 va fi prezentat în curând.

ADVERTISEMENT

Scenariile sunt finalizate deja și producția ar putea să înceapă în orice moment, doar că este împiedicată de greva SAG-AFTRA împotriva AMPTP. Potrivit , producția de pe Netflix ar putea fi gata de difuzare abia peste un an.

„În mod realist sperăm la un an distanță dacă ne mișcăm foarte repede. Undeva între un an și 18 luni am putea fi pregătiți pentru premieră”, a declarat președintele Tomorrow Studios, Becky Clements, mai arată sursa menționată.

ADVERTISEMENT

Pelicula de pe Netflix, așteptată cu sufletul la gură

„Cu sprijinul Netflix ne așteptam să fie numărul unu și am simțit că cercetările lor și algoritmii au văzut posibilitatea pentru asta. În mesajele primite după lansare ni s-a spus că am depășit așteptările, ceea ce este fantastic”, a mai spus Becky Clements.

În momentul de față reprezentanții platformei de streaming încearcă să vină cu un răspuns concret legat de One Piece. Aceștia vor anunța dacă va continua și va avea o strategie pe termen lung, așa cum așteaptă fanii din lumea întreagă.

Foarte mulți dintre abonații de pe Netflix speră să afle care sunt aventurile prin care trece în continuare personajul principal. Următorul pas trebuie să fie făcut de producători, care sunt nevoiți să demonstreze că se merită investiția într-o peliculă cu manga sau anime.