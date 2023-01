Serialul care rupe topurile pe HBO Max. Criticii de film l-au copleșit cu laude încă de la primul episod

Un nou serial face furori pe platforma HBO Max. Fanii stau cu sufletul la gură la difuzarea lui, iar criticii de film au adus laude încă de la primul episod.

”The Las of Us” este un serial inspirat dintr-o serie de jocuri de groază cu acțiune și tehnici de supraviețuire, cu aceeași denumire. A fost lansat pe HBO Max în data de 16 ianuarie.

Personajele principale sunt Joel, un contrabandist, și o adolescentă pe nume Ellie. . Acesta este redat de folosirea armelor, lupta între personaje sau confruntarea, la un moment dat, cu un grup de canibali.

John Nugent, scriitor pentru Empire Magazine, i-a acordat, deja, cinci stele serialului, motivându-și gestul prin faptul că nu a avut impresia că privește un joc video.

”Nu se simte că te uiți la un joc video. Este o experiență uneori suprarealistă să vezi cele mai iconice momente redate frumos în acțiune”, a transmis John Nugent, scrie

Și personalități de la The Washington Post au lăudat serialul pentru scenariul original. Gene Park, jurnalist în cadrul ziarului american a remarcat, totuși, că personajele folosesc unele replici folosite și în joc.

”Oamenii care cunosc jocul pe de rost vor putea probabil să recite unele replici chiar în timp ce sunt rostie de către actori”, a observat Gene Park.

De cealaltă parte, Nick Hilton, critic pentru The Independent, a acordat pentru ”The Last of Us” patru stele, spunând că este ”fără îndoială un nou reper în sarcina aparent imposibilă de a adapta filme la jocuri video”.

”Serialul va avea succes (…) Și designul este uimitor: priveliștile din metropolele pustii, bombardamentele sunt însoțite de fotografii întinse, înclinate ale Americii rurale”, a remarcat Nick Hilton.

Alte seriale pregătite de HBO Max

HBO Max nu se oprește aici. . Pentru martie, de exemplu, se pregătește ”White House Plumbers”.

”White House Plumber” este inspirat din volumul ”Integrity”, scris de Egil și Matthew Kroghli, publicat în anul 2017. Povestea se referă la o misiune secretă de investigații la Casa Albă, în urma stopării transmiterii unor informații importante pentru presa americană și nu numai.