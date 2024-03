Serialul de pe Netflix care a strâns zeci de milioane de oameni în fața televizoarelor. A fost în trending și n-a avut adversar

Serialul de pe Netflix care a strâns zeci de milioane de oameni în fața televizoarelor a fost o bună perioadă de timp în trending. Nu avea niciun adversar, și nu e de mirare, având în vedere acțiunea.

Serialul de pe Netflix care a strâns zeci de milioane de oameni în fața televizoarelor

. Nu contează preferințele, pentru că există producții pentru oricine. De la documentare, până la drame, comedii, filme romantice, de acțiune, ori SF.

Iar . Astfel, în doar câteva zile, putem să vorbim chiar și despre milioane de vizualizări.

Serialul de pe Netflix despre care vorbim acum a strâns zeci de milioane de oameni în fața televizoarelor. A fost în trending și n-a avut adversar, iar cel mai probabil mulți se mai uită la el și acum.

Este vorba despre serialul Orange Is the New Black de pe Netflix. Deși serialul a debutat în anul 2013, deci în urmă cu mai bine de zece ani, a continuat să fie preferatul abonaților din întreaga lume.

Orange Is the New Black a fost în trending mult timp și n-a avut adversar

Distribuția serialului nu este nici ea una de neglijat. Actori precum Taylor Schilling, Laura Prepon, Michael Harney, ori Jason Biggs se fac remarcați în această producție, iar fiecare episod ține abonații cu sufletul la gură.

Un singur episod al acestui serial are 60 de minute, care sunt suficiente să atragă atenția. Povestea este și ea una cu adevărat tumultoasă și tocmai din acest motiv, serialul de pe Netflix Orange Is the New Black a strâns zeci de milioane de oameni în fața televizoarelor.

Acțiunea filmului o surprinde pe actrița Taylor Schilling, care interpretează rolul lui Piper Chapman. Viața ei este dată peste cap în momentul în care este trimisă la închisoare pentru o infracțiune comisă în tinerețe.

Lucrurile sunt cu atât mai dureroase în contextul în care asta se întâmplă fix când ea era pe punctul să se mărite cu iubitul ei, rol interpretat de Jason Biggs. De aici, situația scapă de sub control și devine din ce în ce mai interesantă.