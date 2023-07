Serialul de pe Netflix care face istorie și rupe topul și în România, e pe locul 1 în acest moment. Povestea spectaculoasă i-a fascinat pe mulți români

Fanii The Witcher au avut de așteptat mai mult de un an până când să apară sezonul trei, iar acum au luat cu asalt platforma Netflix. Deși are doar câteva zile de când a apărut, românii au avut grijă să ajungă primul în top.

Românii, înnebuniți după The Witcher

Încă de primul sezon, The Witcher s-a bucurat de un succes greu de egalat în întreaga lume, iar România nu este o excepție de la regulă. Totuși, fanii au destul de mult de așteptat până să afle ce se întâmplă cu personajele lor favorite.

De pildă, iar cel de-al treilea a apărut pe 29 iunie 2023. Dovada că publicul a stat cu sufletul la gură în tot acest timp sunt cifrele înregistrate deja de serial.

De menționat este că în ultimele zile s-a lansat numai prima parte, urmând ca pe 27 iulie să mai apară pe Netflix un volum de episoade. Până atunci, însă, The Witcher rupe topurile în România, fiind primul în clasamentul celor mai vizionate seriale de pe platforma de streaming.

Serialul Netflix a adunat deja 15,200,000 de vizionări și un total de 73,000,000 la momentul actual. În plus, și primul sezon se află în top, ce e drept pe locul 10, cu un total de 2,200,000 de vizionări.

În cele opt episoade, atât cât are sezonul trei în total, abonații Netflix sunt martorii aventurii trăite de Geralt și Ciri. „În timp ce regii, elfii și demonii Continentului luptă pentru a o captura, Geralt o ascunde pe Ciri, hotărât să-și protejeze familia proaspăt reunită împotriva celor care amenință să o distrugă.

Încredințată cu puterile magice ale lui Ciri, Yennefer îi conduce la fortăreața Aretuza, unde speră să descopere mai multe despre puterile neexploatate ale fetei. În schimb, ei descoperă că au aterizat într-un câmp de luptă al corupției politice, magiei neagre și al trădării. Trebuie să riposteze, să pună totul în joc sau riscă să se piardă unul pe celălalt pentru totdeauna”, este rezumatul sezonului trei din The Witcher.

Este ultimul sezon cu Henry Cavill în rolul principal

Succesul ultimul sezon al serialului Netflix poate fi pus și pe seama faptului că . Din următorul sezon, acesta va fi înlocuit cu Liam Hemsworth.

„Călătoria mea ca Geralt din Rivia a fost plină atât cu monștri cât și aventuri și, din păcate, îmi voi lăsa jos medalionul și sabia pentru Sezonul 4. Fantasticul Liam Hemsworth va prelua mantia Lupului Alb în locul meu.

Cum se întâmplă cu cele mai mărețe personaje literare, voi preda torța cu reverență pentru timpul petrecut întruchipându-l pe Geralt și sunt entuziasmat să văd interpretarea lui Liam a acestui bărbat dintre cei mai nuanțați și fascinanți”, a anunțat Henry Cavill, starul din The Witcher, pe pagina sa de Instagram.