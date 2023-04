Serialul românesc de pe HBO Max care-i va înnebuni pe mulți români. Primele imagini

HBO Max a lansat primele imagini din serialul românesc care va apărea în luna mai. Este vorba despre o producție de spionaj creată de Adina Sădeanu şi Kirsten Peters.

Serialul românesc de pe HBO Max care va face senzație printre români. Au apărut primele imagini

în luna mai. Este vorba despre o miniserie de spionaj, Spy/Master, care va avea premiera pe 19 mai.

ADVERTISEMENT

Povestea este plasată la apogeul Războiului Rece, acoperind o săptămână din viața personajului fictiv Victor Godeanu, personaj interpretat de Alec Secăreanu (God’s Own Country, Ammonite, Happy Valley), mâna dreaptă a lui Nicolae Ceaușescu și, totodată, cel mai important consilier al acestuia.

Victor Godeanu are și un mare secret. Este agent dublu și trebuie să scape din România și de Ceaușescu înainte de a fi descoperit. Are o singură șansă pentru a rămâne în viață și se folosește de o călătorie diplomatică în Germania pentru a fugi în SUA.

ADVERTISEMENT

Personajul este ajutat de o agenti Stasi sub acoperită și, în același timp, fostă iubită (Svenja Jung, Deutschland ’89), precum și de un agent CIA (Parker Sawyers, Southside with You).

Victor Godeanu trebuie să evite agenții KGB și spionii propriei țări (Ana Ularu şi Laurenţiu Bănescu), fiind conștient că familia sa va fi în pericol de moarte, în urma dezertării lui.

ADVERTISEMENT

Cum a fost ales scenariul serialului

În urma concursului național organizat în România de HBO, “Write a Screenplay For…”, scenariul serialului de șase episoade a fost ales câștigător. Miniseria este produsă de Proton Cinema și Mobra Films pentru HBO Max, scrie .

La baza serialului se află Adina Sădeanu şi Kirsten Peters. Spy/Master este regizat de Christopher Smith (Temple, Alex Rider). Imaginea este semnată de Ben Wheeler BSC (The Tourist, The Baby) şi Ádám Fillenz HCA (Hier, Battle: Freestyle).

ADVERTISEMENT

Antony Root şi Johnathan Young sunt producători executivi HBO Max, în timp ce Ioanina Pavel este priducător creativ. Anke Greifeneder este producător executiv pentru Warner TV Serie. Producătoarele Proton Cinema sunt Viktória Petrányi şi Judit Sós, iar producătorul din partea Mobra Films este Tudor Reu.

ADVERTISEMENT

Primele două episoade au fost prezentate în premieră în februarie, la Festivalul de Film de la Berlin, în cadrul Berlinale Series. Cele două vor fi disponibile pe începând cu 19 mai, după care restul de patru vor fi difuzate săptămânal, pe rând. Spre finalul verii, acestea vor fi difuzate și pe în Germania, pe Warner TV Serie.