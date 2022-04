Sevil Shhaideh, achitată în dosarul Belina. Decizia poate fi contestată

Fostul ministrul al dezvoltării în 2017, Sevil Shhaideh, a fost achitat joi în dosarul Belina. Tribunalul București a luat o astfel de hotărâre, care poate fi contestată.

Ce motiv a invocat Tribunalul București în achitarea lui Sevil Shhaideh

Tribunalul București a invocat drept motiv în decizie că ”fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege”, scrie

ADVERTISEMENT

, cea care a fost și vicepremier al României este acuzată de abuz în serviciu, după ce l-ar fi ajutat pe fostul liderul PSD, Liviu Dragnea, să obțină insula Belina.

Într-una dintre audieri, cea din 14 decembrie 2021, Sevil Shhaideh s-a apărat prin faptul că nu avea idee de contractele închiriate cu Tel Drumul.

ADVERTISEMENT

” (…)În rechizitoriu se menționează că în exercitarea atribuției am săvârșit infracțiunea de care sunt acuzată și am produs prejudiciul respectiv. Menționez ca atribuită de administrare a domeniului public și privat a UAT este o atribuție din sfera serviciilor de utilități publice care în conformitate cu legea 51/2006, este gestionata de către Anrsc.

MDRAP nu a exercitat această atribuție niciodată. Ci de instituția aflată, într-adevăr, în subordinea MDRAP. Această instituție nu a fost în coordonarea mea.

ADVERTISEMENT

Contrar celor spuse în rechizitoriu, că am semnat toate adresele fără număr, singura pe care am semnat-o a fost către anar. Ea a fost transmisă și prin fax și prin poștă, prin toate metodele instituționale. Ea conținea inclusiv date referitoare la codul de clasificație care nu corespundea în documentele cadastrale. Am apreciat ca fiind corectă această adresă întocmită de către domnul Bălan.

În legătură cu hg 858/2013 nu am avut niciun fel de implicare, niciun fel de competență. (…) În 27 noiembrie a fost adoptată hg cu mențiunea de a se include observațiile Ministerului de Finanțe. Eu nu am participat la ședința de guvern, știu asta din rechizitoriu. Nu am știut de contractele de închiriere cu societatea Teldrum. ANAR nu a comunicat niciodată despre existenta vreunui contract de închiriere”, s-a apărat Sevil Shaideh, potrivit Realitatea PLUS.

ADVERTISEMENT

Ce alte nume mai sunt inculpate în dosarul Belina

mai sunt trimiși în judecată: Stoian Ionela, care la data faptei era director în cadrul MDRAP, fiind acuzată de complicitate la abuz în serviciu, Gâdea Adrian Ionuţ, la data faptei lider al CJ Teleorman, fiind acuzat tot de complicitate la abuz de serviciu.

ADVERTISEMENT

Gheorghiu Mariana Sanda este un alt nume din dosar. Aceasta este acuzată de fals intelectual pe când lucra ca asistent registrator principal la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alexandria. Guşă Rodica este acuzată tot de fals intelectual și ea lucrând ca asistent registrator în cadrul Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alexandria.