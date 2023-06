Sfârșit tragic pentru un român din Italia. Bărbatul a fost înjunghiat de mai multe ori în gât

O crimă teribilă a avut loc duminică, 4 iunie, în centrul orașului Desio din regiunea Lombardia, Italia. Un bărbat de origine română a fost găsit mort, cu gâtul tăiat, într-o clădire veche din inima orașului. Trupul victimei se afla pe scara exterioară de la primul etaj, într-o baltă de sânge. Potrivit martorilor oculari, românul a fost înjunghiat și bătut cu cruzime de un cetățean străin.

Sfârșit tragic pentru un român din Italia

Această tragedie a avut loc pe Via Matteotti, o zonă considerată “periculoasă” în oraș. După ce au primit un apel la numărul de urgență 112 în jurul orei 9.30, carabinierii din Desio au sosit imediat la locul incidentului, împreună cu un echipaj de la Serviciul de Investigații Criminalistice. Agresorul, un cetățean străin, a fost reținut în scurt timp în apropiere de Piazza Conciliazione, care era pregătită pentru un eveniment local programat pentru după-amiază. „A continuat să-l lovească cu piciorul chiar și după ce l-a înjunghiat de mai multe ori”, a spus un martor, citat de .

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile fac eforturi pentru a găsi arma folosită în comiterea crimei. Clădirea în care a avut loc incidentul este veche și degradată, fiind locuită de mai mulți străini, în special români și nord-africani. Un localnic din Desio, care locuiește la câțiva zeci de metri distanță, a declarat că în zonă , scandaluri și agresiuni.

Gestul disperat al unei românce din Italia

Sâmbătă seara, carabinierii din Aprilia, regiunea Lazio, au intervenit pentru a salva o femeie româncă în vârstă de 50 de ani care amenința că vrea , conform informațiilor furnizate de Il Messaggero. Incidentul a avut loc în jurul orei 19:30, pe podul de pe via Vallelata, care trece peste șoseaua “Pontina”. Femeia a reușit să urce peste gardul de protecție al podului cu intenția de a se arunca în gol.

Văzând această scenă, un trecător a alertat imediat autoritățile prin apelarea numărului de urgență 112. În câteva minute, mai multe echipaje de carabinieri de la Departamentul Teritorial din Aprilia au ajuns la fața locului. Carabinierii au început să discute cu femeia, care se confrunta cu probleme personale și care inițial refuza să renunțe la intențiile sale sinucigașe. Prin eforturile lor de mediere, carabinierii au reușit să stabilească un dialog cu aceasta și au reușit să o convingă să renunțe la gestul disperat.

O româncă din Sassari, împușcată în față de un italian

Un italian în vârstă de 60 de ani, numit Pasquale Serra, a fost arestat de către carabinieri în localitatea Golfo Aranci din provincia Sassari, situată pe insula Sardegna, după ce a fost acuzat că a împușcat-o pe vecina sa, o femeie de origine română. Potrivit presei locale, incidentul a avut loc vineri, 2 iunie, în jurul orei 17, într-o clădire de pe strada Libertà, în centrul orașului.

Femeia româncă, identificată ca fiind Petronela Codreanu în vârstă de 45 de ani, s-a confruntat frontal cu agresorul său, care era înarmat cu o armă de vânătoare subacvatică. Conform publicației La Nuova Sardegna, bărbatul l-a împușcat pe Petronela în față, aproape de un ochi, iar starea ei a fost considerată gravă încă de la început. Victima a fost transportată de urgență cu un elicopter la spitalul din Sassari.

Italianul a avut tulburări psihice

Pasquale Serra a opus rezistență carabinierilor, blocându-se în interiorul casei sale. Fiul în vârstă de 16 ani al femeii rănite, elev la IPIA Olbia, a fost profund afectat de acest eveniment tragic. “Am semnalat de mai multe ori instabilitatea acestui individ, dar nimeni nu a luat măsuri de protecție pentru noi”, a remarcat băiatul.

“Apartamentul nostru se află în fața casei lui Serra. El ținea ușa casei deschisă și am văzut o butelie de gaz cu un tub atașat. Am încercat să iau butelia, dar el a reacționat cu o armă subacvatică, un harpon, și a tras. Glonțul nu m-a lovit, dar a lovit-o pe soția mea, care se afla în spatele meu. De atunci, nu-mi mai amintesc nimic. Am luat-o pe soția mea și am dus-o afară”, a afirmat soțul victimei, care a fost prezent în momentul crimei dintr-un orășel din Italia.

Petronela a fost preluată rapid de o ambulanță și transportată cu elicopterul la spitalul din Sassari, unde a fost internată la secția maxilo-facială. Potrivit celor mai recente informații, femeia româncă este conștientă și primele examinări nu indică leziuni cerebrale. După tentativa de ucidere, Pasquale Serra se află în prezent în închisoarea Bancali. Arma de foc și harponul au fost confiscate de către autoritățile judiciare.