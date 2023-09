Sfatul lui Dragomir pentru Halep. „Bine că n-a condamnat-o la moarte!”

, și are câteva sfaturi punctuale pentru campioana de la Roland Garros și Wimbledon.

Dumitru Dragomir, sfat prietenesc pentru Simona Halep: „Îi recomand să se mărite în pauza asta”

Dumitru Dragomir e de părere că Simona Halep ar trebui să profite de această pedeapsă drastică și să o transforme în cel mai frumos lucru cu putință: o familie. „Domne, eu îi recomand acum să se mărite, să facă și copii acuma! În pauza asta.

Domne, s-ar putea să îi reducă la doi ani și în perioada asta naște, își crește copiii sau copilul. Are cu ce. Are bani destui. Nu mai are grija zilei de mâine”, .

Cu toate acestea, fostul președinte al LPF crede că Simona Halep va agăța oricum racheta în cui: „Domne, convingerea mea e că îi reduce la doi ani. Așa cred și e mult. Tot e sfârșitul carierei! Domne, rușine este pentru noi, pentru muritori. Pentru ei, care sunt acolo în vârful piramidei…”.

Dumitru Dragomir, ironic la adresa celor care i-au dat o suspendare drastică: „Condamnată la moarte mai trebuia!”

Dumitru Dragomir a făcut haz de necaz și i-a ironizat pe cei de la ITIA și Sport Resolutions: „Bine că n-au condamnat-o la moarte! Asta mai trebuia! Condamnată la moarte pentru chestia asta! Uite cum gândesc eu… Să se roage la Dumnezeu să nu fie bolnavă, nu că îi ia din merite! Să se roage la Dumnezeu să fie sănătoasă!

Avatarurile vieții… Te încearcă în toate felurile, să știi! Și vinovat și nevinovat. Dacă cedezi, atunci într-adevăr îți meriți soarta! Dar dacă lupți cu soarta, nu există să nu reușești! Poate reușești în altceva.

A reușit în sport, să-și facă doi-trei copii, să se apuce să antreneze, să se bucure de viață, pentru că atunci când ajungi la vârsta mea îți dai seama că viața a fost foarte scurtă. Reține ce îți spun.

Iar când ești tânăr, ți se pare că viața e foarte lungă. Nu mai ajungi la maturitate și nu mai ajungi să ai bunul trai. Înțelegi? Să realizezi performanța bunului trai. Liniștea, mă, fratele meu!”, a fost pilda lui Dragomir.

Horia Ivanovici: „Putea să ia 6 ani de suspendare!”

Horia Ivanovici : „Am văzut-o chiar șocată, nea Mitică! Șocată! Nu se aștepta în vecii vecilor. Stai, că la capitolul psihic stă foarte bine fata. Gândește-te de un an și ceva câtă presiune e pe ea și să îți vină patru ani!

Dar știi ce zic unii specialiști, care sunt împotrivă? Că putea să ia și 6 ani! Pentru că la pașaport îți dă patru și pentru roxadustat alți doi ani. Cumva le-au contopit și i-au dat patru.

Nu e totuși o rușine să ieși așa din tenis? Mă uitam că săraca nu mai e nici în clasamentul WTA. Au șters-o din clasament de parcă n-ar fi existat niciodată! Au umilit-o! Mi se pare parcă prea multă umilință. I-ai dat-o, îi dădeai suspendare, dacă așa au considerat, oricum mi se pare ciudat, dar dă-i 6 luni și nu o umili!”.