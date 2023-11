Sfaturile lui Mitică Dragomir pentru “tricolori” la Euro 2024: “Să nu ne facem de râs!”

Rațiu a făcut spectacol în banda dreaptă și a contribuit decisiv la primul gol înscris de Pușcaș. Dragomir îl vede pe Rațiu la o echipă de top din Europa.

Rațiu, pe placul lui Dragomir

“Pentru nivel mare, fiți atenți aici. O să râdeți, dar fundașul din dreapta, care a făcut și primul gol. Rațiu. Mai e Drăguș și Drăgușin. Aș pune și portarul, dar a făcut două gafe de trebuia să fie 2-0 pentru Israel.

Dar, de emoții, eu nu l-aș învinui. Iar restul, toată lumea e de felicitat și rezervele de pe bancă. Echipa tehnică nu mai vorbesc. Medicii au reușit să facă jucătorii să susțină efortul maximal. Ieri, jucătorii s-au întrecut între kilometrii parcurși.

Asta să știțți de la mine. Am mai spus-o și o repet. Chiar dacă ei aveau 3-4 jucători foarte tehnici, viteza fundașului dreapta, Rațiu, a făcut de așa natură încât să oprească incursiunile celui mai bun jucător al lor”, a declarat Dumitru Dragomir.

România și-a îndeplinit obiectivul

Edi Iordănescu se află la cea mai importantă performanță din carieră. Următorul pas pentru selecționerul României este turneul final al Euro 2024. Echipa de pe primul loc va avea parte de adversari mai favorabili la turneul final.

“Eu să fiu în locul lui Stoichiță, înaintea Campionatului European aș lua 3-4 jocuri cu echipe din Georgia, din Finlanda și una din țările nordice, obligatoriu. Aș face câteva meciuri amicale să facă unitate de echipă.

Ușor ușor se structurează o echipă națională. Cu Stanciu, cu ceilalți. Se poate face o echipă bunicică să nu ne facem de râs la Campionatul European. Dacă nu punem presiune pe echipă, eu sunt cel care mereu spune să nu punem presiune pe echipă.

Dacă punem presiune pe ei se alege praful. Lăsați-o lejer cum a fost până acum. Nu am pus presiune pe echipă, am mai și lăudat-o. Eu am văzut cum s-au ajutat ieri. Mai puțin în prima repriză în banda stângă, cu toate că a venit destul de mult Drăguș în apărare”, a completat Dumitru Dragomir.

Dragomir cere patru amicale inainte de Euro