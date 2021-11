Și ei au pățit-o! Edi Iordănescu, Dan Petrescu și Victor Pițurcă, mandate mai scurte decât Flavius Stoican la FC U Craiova

FC U Craiova de Flavius Stoican, iar pentru care Adrian Mititelu a decis să îl dea îl dea afară după doar 28 de zile și patru meciuri de la preluarea echipei.

Patronii echipelor din Liga 1 sunt cunoscuți pentru „răbdarea” de care și modul în care se descotoresc de antrenori fără nicio remușcare sau cum antrenorii aleg să plece din cauza neînțelegerilor.

Antrenorul lui FC U Craiova 1948 „stă bine” cu mandatul său de patru meciuri, spre deosebire de alți tehnicieni care nici măcar nu au apucat să debuteze.

Nume mari precum Edi Iordănescu, Dan Petrescu sau Victor Pițurcă au rezistat mai puțin decât Flavius Stoican. „Satana” se întorcea la Steaua pe 20 iunie 2010, însă avea să stea pe banca „roș-albaștrilor” doar două meciuri. Din cauza divergențelor cu patronul Gigi Becali, Pițurcă părăsea echipa pe 6 august 2010.

A început treaba, a adus jucători şi a zis : «Eu fac tot». Celor din club le-am dat ordin: «Patronul vostru este Piţurcă» Eu nu puteam da un om afară, el putea. Eu nu puteam să mă mai bag. A schimbat totul, a adus oamenii lui. În pauza dintre stagiile de pregătire mi-a zis că vrea nişte garanţii că eu nu o să critic jucătorii şi n-o să jignesc galeria. După ce se întoarce îmi cere garanţia şi eu i-am dat un teren de 2-3 milioane. El a vrut terenul de la Şcoala Americană de 36 de milioane. Poate că nu era atât, dar 15 milioane tot costa şi mi-a zis că nu poate să mai stea, să-mi caut antrenor”. – Gigi Becali, despre motivele despărțirii de Victor Pițurcă

Edi Iordănescu a pățit-o și el la CFR Cluj, unde în primul mandat a rezistat doar trei meciuri: 13 iunie 2018-26 iulie 2018. După ce a câștigat Supercupa României, a fost dat afară de patronul Neluțu Varga după înfrângerea de pe teren propriu cu Malmo din preliminariile Ligii Campionilor: „E adevarat că m-a sunat patronul și mi-a spus că dorește să rămân, că nu mai este de acord cu rezilierea, a venit și la stadion să vorbim, însă era greu să mai continui. Am avut o discuție finală complexă cu dânsul și cred că ne-am despărțit în relații mai mult decât normale”.

„S-a terminat, probabil, mai rapid decât ar fi fost normal. Dar eu am rămas și cu lucruri bune de atunci, cu un trofeu (n.r. Supercupa României), primul pentru mine, dar și cu alte experiențe. Am luat-o constructiv și am învățat că din astfel de momente, mai puțin fericite, să știu să aleg ce e mai bun”. – Edi Iordănescu