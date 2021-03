Silvana Rîciu, adevărul despre cum a ajuns pe un site de escorte: “Eram pur și simplu disperată”

Silvana Rîciu a traversat mai multe neplăceri pentru care a apelat și la Poliție și a încercat să își facă dreptate. Vedeta de muzică populară a vorbit liber despre toate acestea când a fost prezentă pe canapeau de la Teo Show.

Solista de muzică populară a fost și victima unui furt de identitate, după ce o persoană răuvoitoare s-a folosit de pozele ei personale, postate în mediul online.

Silvana Rîciu a dorit să își facă lumină în acest caz, după ce s-a trezit că ofertează bărbați pe un site destinat escortelor, fiind vorba de o situație fără precedent față de care inițial nu a știut cum să reacționeze. Interpreta a încercat din răsputeri să aibă ultimul cuvânt de spus, însă nu a putut face cu adevărat ceva pentru a scăpa de o asemenea rușine trăită.

Silvana Rîciu, victima unui furt de identitate

Mai este cunoscut că o perioadă Silvana Rîciu posta pe rețelele sociale diverse fotografii cu ea în ipostaze sexy. Mai ales după ce apelase de câteva ori la bisturiul esteticianului, dar și la tehnici de remodelare corporală, pentru a arăta cât mai bine.

Totodată, aceasta a avut la activ peste zece operații și deoarece arăta foarte bine, s-a trezit că pozele ei sunt folosite în scopuri nu tocmai bune.

De curând, Silvana Rîciu aproape a picat victima unei alte escrocherii pe internet, după ce a postat un anunț cu un produs dedicat proaspetelor mămici pe care dorea să îl vândă. S-a trezit că îi sunt solicitate toate datele de pe cardul bancar și a reușit să facă în așa fel încât să nu primească o altă țeapă, după ce l-a luat la rost pe așa-zisul său cumpărător.

“Pufoasă, faină, sociabilă și dezinvoltă, o companie plăcută, te invit să mă cunoști! Locația unde pot fi găsită este un apartament cochet, ideal unei întâlniri discrete. Nu mă contactați dacă sunteți amatori de doamne slăbuțe! Sunt o doamnă cu forme voluptoase, frumos conturate, cu sânii plini și apetisanți. Dacă aceste rânduri ți-au stârnit interesul și îți dorești să ne cunoaștem… aștept telefonul tău. Te pup”, așa suna anunțul pentru pozele folosite cu Silvana Rîciu.

În cazul pozelor folosite pe site-ul de escorte, a încercat să își facă dreptate, iar inițial credea că cei de la Poliție o vor ajuta să organizeze un flagrant, pentru ca agresorul ei să poată fi identificat și tras la răspundere. Însă, replica primită de solista de muzică populară a fost una halucinantă, pentru că din câte se pare furtul de identitate al unei persoane nu ar ține de competențele oamenilor legii.

“Pe internet orice e posibil. Mi-a scris cineva că acele poze sunt cu mine, erau pe un site unde o persoană profita de pozele mele. Erau 100% imagini cu mine, se folosea de ele. Se întâlnea pentru relații intime cu bărbați din diverse orașe. Avea și număr de telefon acolo, am putut vedea unde a fost, stătea 2 săptămâni la Cluj, și tot așa. Am trimis pozele la Poliție, am făcut plângere. Am sunat la Poliția Cluj până când mi se făcea rău. M-a sunat cineva în sfârșit de acolo și mi-a zis că nu s-a organizat niciun flagrant pe care îl așteptam. Mi s-a spus că furtul de identitate nu este de competența Poliției. Folosea pozele, dar nu îmi folosea și numele. Nu spunea că este Silvana Rîciu. Văzând că Poliția nu mă ajută în niciun fel eram pur și simplu disperată”, a povestit Silvana Rîciu, la Teo Show.

