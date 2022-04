Silvana Rîciu a fost la un pas de moarte! Prin ce a trecut cântăreața de muzică populară: „Pur și simplu m-a răpus”

Silvana Rîciu a întâmpinat câteva dificultăți despre care astăzi are puterea și curajul să vorbească un pic mai detașată. Interpreta de muzică folclorică s-a luptat cu un virus nemilos în toamna anului trecut, despre care spune că aproape a răpus-o.

Silvana Rîciu a fost la un pas de moarte anul trecut

„Am fost bolnavă pe la sfârșitul lui septembrie, început de octombrie. Am luat un virus. Pur și simplu m-a răpus. Puteam să și mor. Eu n-am știut soțul ăsta, dar soțul meu mi-a zis că dacă nu răspund în trei zile la tratament va veni ce-i mai rău”, a povestit Silvana Rîciu la .

Vedeta a crezut la început că a avut o simplă răceală și s-a tratat pentru a-și ameliora simptomele, însă nu a scăpat de spitalizare. a spus că a avut plămânii afectați în proporție de 75% și că abia mai putea respira.

„Eu nu îmi mai amintesc când am ajuns la Urgențe. Nu mi-am amintit deloc episodul ăla.

Ei nu puteau să vină la mine… Plus că era toată nebunia cu Covid-ul. Atunci am realizat cât e de important să ai o familie. Am realizat cât de important e să se preocupe cineva de tine când ai nevoie”, a mai spus Silvana Rîciu.

Soțul ei, cel mai mare sprijin

Marele noroc al Silvanei în perioada extrem de dificilă prin care a trecut a fost sprijinul pe care i l-a dat Nicușor, soțul ei. Artista a spus că nu știe ce s-ar fi făcut fără bărbatul care în perioada de spitalizare a fost și tată, și mamă pentru copiii ei.

A luat cuvântul și soțul folcloristei în cadrul aceleiași emisiuni, acesta vorbind mai mult despre rolul său de părinte.

Cei doi au o fetiță minunată împreună pe nume Anastasia, iar venirea pe lume a micuței i-a schimbat complet perspectivele asupra vieții lui Nicușor.

„Am ajuns să cred că principiile sunt doar niște idei de a ne da nouă forță în ceea ce credem”, este concluzia pe care a tras-o Nicușor.