Simona Gherghe și fiul ei se confruntă cu noi probleme medicale: „Organismele sunt destul de avariate”

În urmă cu mai puțin de o lună, Simona Gherghe era fericită că testul Covid-19 a ieșit negativ și poate reveni la cârma emisiunii „Mireasa”. Bucuria nu a durat mult, prezentatoarea le-a dezvăluit urmăritorilor săi de pe Instagram că se confruntă, din nou, cu probleme de sănătate.

Simona Gherghe și fiul său se confruntă cu noi probleme medicale

Simona Gherghe a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare alături de fiul său, Vlad, în descrierea căreia a precizat că sunt „unul mai răcit ca altul”. Cei care o îndrăgesc pe vedetă s-au arătat îngrijorați, mai ales că în luna februarie aceasta

Primul care a răcit a fost micuțul, care, după spusele mamei sale, cel mai probabil a contactat virusul de la grădiniță. Simona Gherghe recunoaște că organismul său este destul de slăbit, astfel că imediat s-a îmbolnăvit și ea.

„Organismele sunt destul de avariate de experiența prin care am trecut”

„Suntem fericiții posesori a două îmbolnăviri în decurs de o lună. Vlad a venit cu o viroză de la grădiniță, cel mai probabil. La el s-a manifestat mai blând, la mine mai urât.

Am tușit foarte tare de data asta, spre deosebire de Covid când nu am tușit foarte mult, dar m-a durut și atunci gâtul rău.

Și asta îmi arată că organismele sunt destul de avariate de experiența prin care am trecut acum o lună.”, a dezvăluit

Vedeta este gata să consume cât mai multe sucuri naturale și să-și petreacă timpul în aer liber, pentru a-i oferi corpului său vitaminele de care are nevoie ca să lupte împotriva unei eventuale boli.

„E clar că trebuie se ne întărim puțin organismele. Asta și pentru cei care spun că Covid-ul este o simplă răceală. Cel puțin în cazul meu nu a fost. O resimt și acum. Am tușit foarte mult și am făcut și o laringită, cred. Ieri am fost foarte, foarte răgușită și mi-a fost foarte greu să țin emisia.”, a adăugat vedeta.