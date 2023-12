Simona Gherghe, momente cumplite în familie: „Dumnezeule, ce fac?

Simona Gherghe a vorbit despre cât de dificil a fost anul acesta pentru ea, după ce micuțul ei, Vlad, unul din cei doi copii a avut mai multe probleme de sănătate. Prezentatoarea Mireasa a dat din casă și în ce privește relația cu soțul ei, Răzvan Săndulescu.

Simona Gherghe a vorbit despre marea cumpănă prin care a trecut anul ăsta

Vedeta de la Antena 1 a spus că a ajuns să fie extrem de mulțumită de viața ei și de familia pe care o are, iar pentru menținerea armoniei în casă a pus la cale un obicei de la care niciunul din familie nu se abate, seară de seară.

Simona Gherghe a mărturisit că, înainte ca Ana Georgia și Vlad, cei doi prichindei, să adoarmă, toți cei patru își dau ”întâlnire” în camera fetiței unde fiecare spune pentru ce este recunoscător unul față de celălalt. Ca un soi de terapie, această rutină a ajutat-o pe prezentatoare să se simtă mai liniștită, căci a conștientizat că are toate motivele din lume să se considere o femeie fericită.

Simona a spus că nu există teamă mai mare decât cea legată de sănătatea celor dragi. Asta după ce în acest an a avut de tras cu Vlad, băiețelul ei de patru anișori. Au fost niște momente cumplite pentru realizatoarea show-ului Mireasa, clipe pe care le-a depășit cu brio, în cele din urmă.

„Am tot tras cu el. Una, două ajungeam la spital”

„Cea mai mare teamă e legată de sănătatea lor, să fie ei bine, pentru că am trecut printr-o perioadă dificilă cu Vlad, în primăvară. A avut o mononucleoză atipică, am și fost internați la Balș. După aceea, am tot tras cu el. A avut o alergie foarte urâtă, post-virus și câteva luni o tot țineam așa. Una, două, ajungeam la spital. S-a rezolvat și asta cu răbdare.

Când am ajuns la Grigore Alexandrescu cu Vlad, cu urticarie de sus până jos, era tot inflamat, m-am speriat. Am zis: Dumnezeule, ce fac? M-am întors către Vlad și i-am zis, el are patru ani, să înțelegi. I-am zis: uite, corpul tău a făcut o alergei de la roșioare și câteva zile, ulterior au fost câteva săptămâni, va trebui să ținem un regim”, a povestit Simona Gherghe în

Mămică de doi, așa cum îi place să se prezinte dincolo de titulatura de Simona Gherghe a spus că se ceartă de multe ori cu soțul ei, chiar de față cu cei doi copii, atunci când au păreri diferite. O face tocmai ca să le arate micuților că e firesc să existe opinii diferite, căci oamenii nu sunt la fel.

Simona se ceartă cu soțul ei de față cu copiii: „Nu e nevoie să ne lovim”

„Ne certăm. Am învățat că cearta e sănătoasă când se încheie în fața copiilor cu o împăcare. Asta le spun și copiilor când se mai bat. Și eu și tati ne certăm, dar nu e nevoie să ne lovim.

E normal să existe idei diferite, să vrem lucruri diferite. Ne spunem părerea, dar imediat ne regrupăm. Cred că după atâția ani de relație, căci sunt 10-11 ani, am învățat să ne calibrăm. Dacă eu simt că întind coarda, mă opresc. La fel și el. Simte unde este limita”, a mărturisit Simona Gherghe despre relația cu soțul ei.

Întrebată de dacă s-a simțit vreodată trădată, Simona a spus că a trecut și prin așa ceva în viață. A mai zis că și prieteniile au durata lor și nu e o tragedie dacă de la o prietenie se ajunge la amiciție, căci interesele fiecăruia se schimbă de-a lungul vremii. Chiar și așa, Simona Gherghe se laudă cu prietenii pe care le are de aproape 20 de ani cu persoane din trustul la care lucrează.

Simona Gherghe: „Am avut multe momente de dezamăgire”

„Am avut multe momente de dezamăgire, dar de fiecare dată m-am scuturat și am învățat ce era de învățat de acolo. Au fost momente grele și profesional, și personal”, a completat Gherghe.

Vedeta de la Mireasa a mai spus că, în ciuda programului încărcat, găsește răgaz și pentru ea. O dată pe săptămână merge la masaj, iar seara, după ce adorm picii, preferă să stea cu soțul ei la un film sau un serial.

„În fiecare săptămână îmi rezerv o oră și jumătate pentru un masaj. Așa mă răsfăț eu. Mai aveam și momentele noastre de seriale după ce adormeau copiii. Ei pe la 20:30, 21 deja dorm. Seara mai reușim să vedem și noi un serial, un film. Odată ce mă reglez cu somnul, o să ne întoarcem la rutina noastră de seară și atunci ne mai conectăm”, a adăugat Simona Gherghe.