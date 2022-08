Simona Gherghe și soțul ei, vacanță fără copii. Unde a plecat prezentatoarea de la Mireasa

Simona Gherghe a plecat în vacanță în Turcia alături de soțul ei, de data aceasta fără copii. Prezentatoarea TV se bucură de zilele libere înainte de premiera noului sezon Mireasa.

Simona Gherghe și soțul ei au plecat vacanță fără copii

Vedeta de la Antena 1 și partenerul ei de viață, Răzvan Săndulescu, și se bucură de peisajele inedite de acolo.

Prezentatoarea de la Mireasa a postat mai multe imagini și clipuri video din vacanță pe .

Simona Gherghe și partenerul ei de viață au fost ieri în Buyugada, o insulă în apropiere de Istanbul care a fascinat-o pe vedeta de la Antena 1.

Pe rețelele sociale, Simona Gherghe a dezvăluit că ea și soțul ei au mai fost și în trecut în Turcia, la cazare all inclusive, însă nu au fost mulțumiți la momentul respectiv.

Simona Gherghe a mai spus că întotdeauna le-a plăcut Grecia, dar acum le place mai mult Turcia.

“Noi suntem în vacanță în Turcia. Cred că v-am mai spus că am venit așa cu destul de multe îndoieli în ceea ce privește Turcia și sistemul ăsta all inclusive, pentru că înainte să avem copiii, am mai fost de două ori și nu ne-a plăcut deloc.

De la faptul că era prea cald până la mâncare, în fine, nu a fost ce trebuie.

Însă, acum, este senzațional aici și nu resimțim deloc căldura. Pentru că grădina în care ne aflăm se află într-un parc și nu sunt țânțari. Până acum ne plăcea Grecia, însă acum ne place Turcia.”, a scris Simona Gherghe pe Instagram la începutul lunii.

Când începe sezonul 6 Mireasa

Sezonul 6 al emisiunii Mireasa . Inițial, show-ul se va difuza dintr-o locație specială aflată în Istanbul, acolo unde concurenții se află de câteva zile.

După aceea, din 5 septembrie, emisiunea se va transmite din Casa Mireasa. Cel mai probabil, Simona Gherghe nu a vrut să filmeze prea mult timp departe de casă și de familie.

Emisiunea se va difuza de 14:00, dar și de la 17:00. Între cele două ediții se va difuza Observatorul, prezentat de Olivia Păunescu şi Florin Căruceru, de luni până vineri.