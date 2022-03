Simona Halep a început pregătirea la Academia lui Patrick Mouratoglou: „Impresionant. M-am simțit ca și cum aș fi fost aici dintotdeauna”

Despărțirea de antrenorii Daniel Dobre și Adrian Marcu a marcat o nouă etapă în cariera Simonei Halep. La începutul lunii trecute, aceasta își anunța, plină de speranță, decizia de a se pregăti la prestigioasa Academie Mouratoglou.

Simona Halep, impresionată de condițiile oferite la Academia lui Patrick Mouratoglou

Într-un mesaj publicat cu puțin timp în urmă pe contul personal de Facebook, sportiva noastră le-a împărtășit fanilor impresiile sale după primul contact cu Academia lui Patrick Mouratoglou, .

„Săptămâna aceasta am intrat pentru prima dată într-o academie. Spre norocul meu, am ajuns la cea mai bună. Am fost de-a dreptul impresionată de ceea ce am văzut, nu mi-aș fi putut imagina că voi avea o asemenea experiență.

Atmosfera este incredibilă și asta datorită faptului că toți cei care se ocupă de această academie pun suflet în fiecare zi. Le mulțumesc tuturor pentru primirea călduroasă pe care mi-au făcut-o. M-am simțit ca și cum aș fi fost aici dintotdeauna. Felicitări, Patrick Mouratoglou și Mouratoglou Tennis Academy”, a scris Simona Halep.

Fostul său antrenor e optimist: „Poate oricând să câștige un turneu mare”

Chiar dacă acum ocupă în ierarhia mondială, constănțeanca încă are posibilitatea să ridice deasupra capului un nou trofeu important. O spune chiar fostul său antrenor, Artemon Apostu-Efremov, cu care a colaborat vreme de un an și jumătate, până în mai 2021.

„Simona poate oricând să câștige un turneu mare. Dacă stăm să ne gândim, și acum, în Australia, a câștigat primul turneu, apoi a pierdut în optimi de finală, 6-4 în decisiv, e un scor care spune că putea fi câștigat de oricare dintre cele două, diferența este foarte mică.

La un Grand Slam, să ajungi să-l câștigi, toate lucrurile să se lege în favoarea ta. Sunt mulți factori în această ecuație de a câștiga Grad Slam-uri, sunt 7 meciuri, șapte finale pe care tu trebuie să le câștigi ca să ajungi la trofeu.

Absolut niciun meci nu e ușor. Când la US Open vine numărul 150 și câștigă din calificări, eu cred că putem avea speranță la Simona, care este constantă”, a declarat „Arti”, pentru .

Trei titluri a cucerit Simona Halep în perioada în care acesta făcea parte din echipa sa. Este vorba despre Roma, Dubai și Praga, toate în 2020.