Simona Halep a plecat la Stuttgart: “Nu știu dacă pot juca! De asta m-am retras și de la Fed Cup!”

Simona Halep a plecat în cursul zilei de sâmbătă la Stuttgart pentru primul turneu de zgură al sezonului. Românca nu este sigură că va putea evolua și spune că va lua o decizie zilele următoare în funcție de cum se va simți.

Campioana noastră a declarat că este sigură că România poate întoarce scorul cu Italia din Fed Cup după ce adversarele noastre au luat un avantaj important în prima zi, reușind să câștigele ambele confruntări de simplu.

Alături de Simona Halep este și Darren Cahill. Antrenorul australian al campioanei noastre a venit la București unde a avut câteva zile de antrenament alături de Simo, înainte de startul sezonului de zgură.

“Au luptat enorm de mult. Îmi pare tare rău, dar meciul nu e pierdut. Trebuie să se joace până la ultima minge, eu sper și cred că fetele pot reveni. Am vorbit ieri dimineață cu ele, după meci nu le-am scris pentru că nu am știut ce.

“Le voi trimite acum, înainte de meci, un mesaj cu «baftă» fetelor”

Le voi trimite acum, înainte de meci, un mesaj cu «baftă». Sunt alături de ele cu tot sufletul și sper să câștige meciurile. În mod normal aș participa la toate turneele, dar nu știu exact pentru că și la Doha, Dubai s-a întâmplat să mă retrag din cauza accidentării.

Îmi doresc tare mult să joc tot sezonul de zgură. M-am antrenat destul de bine, nu am avut dureri, sper să mă țină și la meciuri. Nu știu exact nici cu turneul de la Stuttgart, mai am 4 zile până la meci.

“Perioada petrecută cu Darren a fost foarte bună. Am putut să ieșim la o terasă și să mâncăm și să ne antrenăm”

Este foarte diferit să merg la FED Cup nepregătită față de a merge la un turneu individual. Dacă este să nu pot să joc, mă retrag și atât, doar pe mine mă afectează, altfel aș fi afectat echipa și tot timpul când nu sunt 100% nu merg la echipă, este mult mai greu să joci pentru țară accidentată.

Perioada petrecută cu Darren a fost foarte bună. Am putut să ieșim la o terasă și să mâncăm și să ne antrenăm. Mă bucur că este alături de mine.

Nu mai consider sacrificii ceea ce am făcut pentru tenis. Am făcut ceea ce mi-a plăcut. “, a spus Simona Halep la plecare.

