Simona Halep, apărată la debutul Wimbledon: „Nu așa tratezi un lider mondial!”

Jurnalistul polonez este de părere că Simona Halep a fost tratată urât de către autorități și consideră că indiferent dacă sportiva româncă este vinovată sau nu, această are dreptul la o judecată corectă.

Simona Halep, apărată la debutul Wimbledon

de către un jurnalist polonez, care este de părere că un fost lider mondial nu ar trebui să aibă parte de tratamentul de care a avut parte românca:

„În 2022, când Simona Halep a jucat împotriva Elenei Rybakina pentru un loc în finala Wimbledon, habar nu avea ce va urma pentru ea. A fost suspendată pentru dopaj și nimeni nu știe când va putea din nou să joace tenis.

Meciul cu Daria Snigur de la US Open a fost ulitmul pentru ea. Problema este investigația în cazul de dopaj, care nu a început încă, deși în curând se vor face nouă luni de când fosta câștigătoare de Wimbledon a primit o suspendare provizorie”.

„Pedepsele în cazuri de dopaj au tendința de a fi lungi, luni sau chiar ani de suspendare. Chiar dacă Simona va reveni pe teren, ea nu va fi în formă ca să lupte pentru țeluri înalte. O astfel de pauză lungă și-a pus amprenta în ceea ce privește pregătirea fizică, ca să nu mai menționez partea mentală.

Nu așa tratezi jucătoarele, mai ales foști lideri ai clasamentului mondial. Chiar dacă e vinovată, ar trebui să aibă dreptul la o judecată dreaptă, corectă”, a mai spus jurnalistul Piotr Bernaciak.

Simona Halep a negat acuzațiile de dopaj

de dopaj, printr-un mesaj lung postat pe rețelele de socializare: „De pe 7 octombrie, când am fost acuzat de ITIA pentru suspiciune de dopaj. Am trăit cel mai rău coșmar prin care am trecut vreodată în viața mea.

Nu numai că numele meu a fost murdărit în cel mai rău mod posibil, dar mă confrunt cu o determinare constantă din partea ITIA, pentru un motiv pe care nu îl pot înțelege, de a-mi dovedi vinovăția în timp ce nici măcar nu am avut vreo intenție de a lua substanțe ilicite”.

„Am încercat de două ori să am ocazia de a fi judecat de un Tribunal Independent și ITIA a găsit constant motive pentru a amâna. Acum, când am stabilit clar că am fost victimă a unei contaminări, au apărut cu o așa-zisă evoluție anormală a sângelui meu”, a mai scris Simona Halep.