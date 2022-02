Simona Halep – Caroline Garcia Live video ora 14:30. Duel facil pentru calificarea în turul 2 de la WTA Doha

Meciul Simona Halep – Caroline Garcia are loc luni, 21 februarie, cu începere de la ora 14:30, în cadrul primului tur al turneului feminin de tenis de la Doha, Qatar Total Energies Open, dotat anul acesta cu 1.000 de puncte şi premii în valoare de 2.331.000 de dolari.

Unde se joacă meciul Simona Halep – Caroline Garcia

Întâlnirea Simona Halep – Caroline Garcia se dispută luni, 21 februarie, de la ora 14:30, în primul tur al puternicului turneu Masters de 1000 de puncte de la Doha, pe terenul principal din cadrul Khalifa International Tennis and Squash Complex din capitala Qatarului. Este o situaţie interesantă, pentru că acest turneu are, prin rotaţie, un an valoare de 500 de puncte, următorul crescând la 1.000 de puncte.

Este de aşteptat prezenţa unui public numeros, ţinând cont că vor fi prezente majoritatea numelor mari din tenisul feminin, printre care şi patru jucătoare din România: Simona Halep, Irina Begu, Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV partida Simona Halep – Caroline Garcia

Partida Simona Halep – Caroline Garcia se joacă luni, 21 februarie, de la ora 14:30 pe terenul principal din cadrul Khalifa International Tennis and Squash Complex în turul 1 al Mastersului de la Doha şi va fi televizată în exclusivitate pe canalul Digi Sport 2. O mai puteţi urmări şi în format LIVE VIDEO, intrând pe site-ul FANATIK.

La Doha, Simona va avea parte de o vreme identic de frumoasă cu cea care a fost toată săptămâna trecută la Dubai. Şi aşa va fi pe toată durata turneului, fără nici o ameninţare de ploaie. O temperatură agreabilă, de 24 de grade la ora jocului şi o umiditate între 50-60 la sută, care nu deranjează respiraţia jucătoarelor.

ADVERTISEMENT

Halep a încheiat horror ce începuse foarte bine la Dubai

se află la cel de-al doilea turneu la care participă în ţările Golfului. Săptămâna trecută a jucat la Dubai, turneul pe care îl câştigase de două ori în carieră şi se părea că va reuşi să ajungă din nou în finală. Însă s-a oprit în semifinala cu letona Jelena Ostapenko, care avea să câştige competiţia.

A fost un episod care a devenit copie la indigo la dezastrul din 2017, din finala de la Roland Garros, când Simona a condus-o pe letonă cu 1-0 la seturi, 3-0 şi 40-0 pe serviciul adversarei în setul secund şi din acel moment s-a prăbuşit inexplicabil. Acum, la Dubai, a avut 1-0 la seturi, a pierdut clar la tie-break setul doi, iar în al treilea a fost o umbră, spulberată de Ostapenko cu 6-0.

ADVERTISEMENT

Simona a coborât pe locul 27 în lume

Deşi a jucat semifinala la Dubai Simona Halep a căzut în ierarhia WTA, fiind acum pe poziţia 27. Adversara ei din acest meci, Caroline Garcia, ocupă locul 76, deşi rezultatele ei sunt mai degrabă modeste, nemaireuşind de multă vreme să ajungă în fazele superioare ale unor turnee WTA.

Simona Halep se află şi la acest turneu având alături doar un sparring-partner luat de la Academia lui Patrick Mouratoglu. Nu există nici o persoană de staff tehnic iar la Dubai acest lucru s-a văzut perfect în setul al treilea al semifinalei cu Ostapenko, când şi a fost clar depăşită de situaţie.

ADVERTISEMENT

Cote la pariuri la jocul Simona Halep – Caroline Garcia

Aparent, victoria Simonei Halep în acest meci cu Caroline Garcia nu ar trebui să reprezinte nici o problemă şi de aceea şi cota acordată de casele de pariuri pentru succesul ei este foarte mică, abia 1,10 faţă de un enorm 8.00 primit de franţuzoaică. Aceasta dacă reuşeşte să câştige un set are o cotă incredibilă, de 3,10.

Sunt nu mai puţin de opt întâlniri directe între cele două jucătoare de-a lungul timpului. Scorul este unul categoric în favoarea româncei. Aceasta s-a impus în şapte confruntări, doar la Beijing, în 2017, Garcia izbutind un succes cu scorul de 2-0. În mod normal ar trebui să bifăm a opta victorie directă a Simonei.