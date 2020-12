2020 nu a mai fost un an normal în lumea sportului şi implicit în ceea ce priveşte tenisul. Multe turnee, inclusiv prestigiosul şi legendarul Grand Slam de la Wimbledon, au fost anulate, iar pentru prima dată în istorie Roland Garros, alt Grand Slam de tradiţie, s-a jucat în toamnă.

Au fost sportivi de top care au ales să nu evolueze deloc în acest an, cum a fost cazul liderului mondial feminin, australianca Ashleigh Barty, alţii au ales cu mare grijă unde să meargă. Toată lumea a avut grijă să facă o selecţie atentă înainte de a se prezenta la un turneu, fie el şi de Grand Slam.

Simona Halep a participat doar la două competiţii de Grand Slam, la începutul anului, când pandemia de coronavirus încă nu explodase, la Australian Open, unde a ajuns până în semifinale şi în toamnă la Roland Garros, unde însă a fost oprită neaşteptat, în optimi, de revelaţia Iga Swiatek, care a şi câştigat turneul.

Jurnalista Nina Pantic a considerat că Halep a avut un an slab

A decis să nu participe la US Open pe de o parte de teama pandemiei, pe de alta ca urmare a regulilor impuse de organizatori care puneau pe umerii sportivilor orice posibilă îmbolnăvire. Totuşi, a jucat 26 de meciuri, câştigând 23 şi şi-a trecut în palmares succesele de la Dubai, Praga şi, mai ales, Roma, unde pierduse două finale.

Cu toate aceste rezultate clar pozitive jurnalista Nina Pantic, de la publicaţia online Tennis.com, a scris că o plasează abia pe locul 4 pe cea care a terminat anul pe a doua poziţie în ierarhia WTA, fiind dezamăgită de faptul că Halep era aşteptată să câştige măcar un Grand Slam şi nu a reuşit să o facă.

Criticată pentru că nu a câştigat măcar un Grand Slam

Prin urmare, a etichetat ea, a fost un an prost pentru româncă. „Simona Halep a avut un an dezamăgitor. Trebuia să câștige un Grand Slam în acest an, acestea erau așteptările pe care le aveam de la ea”.

Poziţia ei a fost imediat criticată de jucătoarea americancă Irina Falconi, o sportivă modestă, în vârstă de 30 de ani, locul 327 în lume, după ce în 2016 promitea, obţinând cea mai bună clasare din carieră, poziţia 63 în clasamentul WTA. Falconi i-a luat hotărât apărarea româncei.

Irina Falconi, “avocatul” româncei

„Ai spus că Simona Halep trebuia să câștige un Grand Slam ca să fie clasată mai sus?! Nina, are 23 de victorii și 3 înfrângeri! Nu a jucat prea mult! A jucat două turnee de Grand Slam! A câștigat trei trofee, nu a venit la US Open din cauza pandemiei. Să câștigi trei turnee este ceva magnific! Eu mi-aș dori așa ceva!”

Simona Halep are în palmares două succese în turnee de Grand Slam şi alte trei finale pierdute. În total a câştigat 22 de turnee şi a depăşit-o pe jucătoarea americancă Lindsey Davenport într-un clasaament al numărului de săptămâni petrecute consecutiv în top 10, 334 săptămâni, faţă de 333 ale sportivei americane, dar mai e mult până la recordul cehoaicei Hana Mandlikova, cu 421 săptămâni la rând în top 10. Halep în top 10 începând din februarie 2014.

