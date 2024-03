Simona Halep, decizie de ultimă oră! De ce a plecat din SUA înainte de Ucraina – România: „O să mă antrenez la București”

Simona Halep s-a antrenat pentru câteva zile la Miami după ce a fost eliminată în primul tur și părea că va rămâne acolo pentru a se pregăti în cele mai bune condiții înainte de meciul din Billie Jean King Cup, mai ales că .

Simona Halep a plecat din SUA și s-a întors în România: „O să rămân la București să mă antrenez”

Simona Halep a fost interpelată pe aeroportul Otopeni și a răspuns întrebărilor jurnaliștilor. Fostul număr unu mondial a dezvăluit cum se simte: „Este doar o oboseală acută, ceva normal după atât timp în care nu am jucat. Am resimțit și după, vreo 2-3 zile mi-a fost foarte greu. Trebuie să fiu mai profesionistă, acum am o vârstă și va fi mai dificil din punct de vedere fizic”.

Halep nu a vrut să se mai pregătească în America: „Charleston începe foarte rapid, o să rămân la București și o să mă antrenez. Sunt în București, e evident că nu am rămas în Statele Unite. Mi-aș dori tare mult să pot să mă calific la Jocurile Olimpice, dar e foarte greu”.

Sportiva revenită după o pauză de 19 luni și-a făcut deja planul pe termen scurt legat de turneele la care va participa: „Am discutat ceva despre acest lucru (n.r. viitoare turnee). O să vorbesc cu Carlos și o să iau o decizie săptămâna viitoare”.

Simona Halep, nouă replică pentru Caroline Wozniacki: „Să citească decizia mai bine. Și dacă nu înțelege să i se traducă”

Întrebată despre declarațiile răutăcioase ale danezei, Halep a comentat acid: „Nu m-am mai gândit la acest subiect și pot doar să repet că ar fi bine să citească decizia mai bine. Și dacă nu înțelege să i se traducă”.

Simona nu regretă nicio secundă că a revenit pe teren atât de rapid: „M-am simțit foarte bine, a fost o nouă experiență și pentru mine. Am avut parte de multe lucruri pozitive. M-am bucurat că am luat această decizie”.

Halep a vorbit și , recomandat de Darren Cahill: „Mereu l-am admirat pentru felul în care muncește pe teren și pentru rezultatele obținute cu jucătoare pe care eu le-am admirat. Kuznetsova este una dintre preferatele mele. Am discutat cu Darren despre antrenor și am ajuns la concluzia că vreau să încerc o perioadă cu Carlos”.

La ce turnee vrea să mai participe Halep în sezonul de zgură: „Am discutat ceva despre acest lucru”

Simona Halep a recunoscut că sunt șanse mari să participe la turneele de la Roman și Madrid: „Da, o să vină la București. O să rămân să mă antrenez aici. Carlos o să ajungă săptămâna viitoare. Am discutat ceva despre acest lucru, dar nu s-a hotărât nimic.

Îl aștept pe Carlos și o să luăm o decizie. M-am simțit foarte bine, a fost o nouă experiență și pentru mine. Mă bucur că am luat această decizie să merg la Miami.

Nu simt presiunea unui turneu, joc de plăcere. Nu știu cât voi mai juca, dar am câștigat ce era de câștigat, iar acest lucru mi-a dat încredere ca om”.