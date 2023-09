Simona Halep iese la atac după suspendarea de 4 ani: “Nu au nicio dovadă! Este o nebunie”

După ce și-a aflat , fostul număr 1 mondial a declarat că va lupta pentru a-și arăta nevinovăția, iar primul pas este acela de a merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). După toată această vâlvă despre Simona Halep, românca a dat și primul interviu pentru americani, unde a vorbit despre întreg subiectul din jurul ei.

Simona Halep, primul interviu pentru americani

Simona Halep a acordat primul interviu pentru americani în care a vorbit despre decizia cu privire la cazul de dopaj. Fostul număr 1 mondial susține că a fost șocată după a fost anunțată că va fi suspendată pentru patru ani. Românca susține în continuare că va lupta pentru a-și demonstra nevinovăția.

“Aveam încredere după audiere, pentru că erau foarte multe lucruri care nu aveau sens și nu sunt corecte. Când am primit decizia, am fost complet șocată. Nu puteam să cred că m-au suspendat pentru patru ani, când noi am descoperit că suplimentul era contaminat, iar sângele meu era complet normal.

Nu au găsit nimic în neregulă în sângele meu. Este o nebunie că au luat această decizie cu tot ce a prezentat echipa mea. M-au judecat în baza unor scenarii. Nu există nicio dovadă, este o nebunie”, a spus Simona Halep, pentru americanii de la .

Patrick Mouratoglou, mesaj de susținere pentru Halep

Patrick Mouratoglou a fost ultimul antrenor al Simonei Halep. Totodată, acesta este și unul dintre cauzele pentru care românca se află în această situație. Francezul este unul dintre cei mai cunoscuți antrenori de tenis, iar în trecut a mai lucrat și cu Serena Williams. După ce a aflat că Halep va fi suspendată timp de patru ani, .

“Nu pot să cred decizia pe care ITIA a dat-o în cazul Simonei. Sunt extrem de șocat și așa am fost pe tot parcursul anului de aceste metode și de comportamentul unei organizații, care ar trebui să trateze jucătorii corect și să încerce să stabilească adevărul.

Atât vreau să spun:

1. Știu că Simona este o persoană integră și nu am niciun dubiu atunci când spun că ea nu a luat nicio substanță interzisă.

2. Am stat pe tot parcursul celor două zile de audiere cu ea și nu pot să cred că Tribunalul a luat o astfel de decizie pe baza probelor și argumentelor pe care le-am auzit.

3. Întregul proces, dar și ITIA, au fost total nedrepte cu Simona și ce s-a întâmplat e total de neacceptat.

4. Sper că Simona să meargă la TAS, care este singurul Tribunal ce nu se află sub controlul ITIA.

„Nu pot să cred că ITIA a urmărit descoperirea adevărului în cazul Simonei Halep și nu pot să cred că au tratat-o într-un mod acceptabil. Sper că WTA, ATP și PTPA să facă tot ce țin de ele pentru a schimba actualul sistem, care distruge carierele unor jucători inocenți”, a scris Patrick Mouratoglou, pe X (Twitter).