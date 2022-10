Valuri de reacții după ce Simona Halep a folosit substanțe dopante: „Luptă pentru adevăr, Simona. Te susținem!”

Simona Halep, campioana de la Wimbledon și Roland Garros și unul dintre cei mai buni sportivi din istoria României, trece prin momente foarte tensionate. În vârstă de 31 de ani, provizoriu din tenis.

Simona Halep a fost suspendată din tenis pentru dopaj

un mesaj prin care anunță că a fost testată pozitiv cu substanța interzisă denumită Roxadustat. Ca urmare Agenția Internațională a Integrității în Tenis a suspendat-o provizoriu din tenis pe dubla câștigătoare de Grand Slam.

„Azi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: lupta pentru dreptate. Am fost notificată că am ieşit pozitiv la o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de redusă, ceea ce este cel mai mare şoc din viaţa mea.

Pe parcursul carierei mele, ideea de a trişa nu mi-a venit niciodată în minte, este împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii atât de nedrepte, mă simt confuz şi sunt trădată.O să lupt până la capăt să demonstrez că nu am luat niciodată cu intenţie substanţe interzise şi am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieşi la iveală.

Nu este vorba despre titluri sau despre bani, este vorba despre onoare şi povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani”, a scris Simona Halep pe rețelele de socializare.

Simona Halep, încurajată de fani după ce a fost testată pozitiv pentru dopaj: „Luptă pentru adevăr, Simona. Te susținem!”

Mesajele de încurajare pentru prima campioană de Grand Slam a României la Wimbledon nu au întârziat să apară. Sportiva din România este susținută de fani în „luptă pentru adevăr”.

„Continuă să lupți pentru dreptate, Simona”, „Simona, toți te cunoaștem. Vom rămâne mereu alături de tine.” , „Avem încredere în tine, Simona”, sunt câteva dintre mesajele de încurajare primite de Simona Halep.

De asemenea, suporterii fostului lider WTA i-au adresat cuvinte emoționante. „Te iubesc, Simona. Mereu o campioană”, „Te credem și suntem siguri că adevărul va ieși curând la iveală. Suntem alături de tine”, „Luptă pentru adevăr, Simona. Te susținem!”, „Rămânem de partea ta, Simona!”.

„Ești o adevărată campioană și vei depăși acest moment. O mare îmbrățisare!”, „Fii puternică, Simona! Suntem cu tine și adevărul va ieși la iveală”, „Alături de tine!”, „Baftă, Simona!”, „Ce tristețe! Alături de tine cu tot sufletul, fată cu părul bălai”, sunt altele dintre mesajele primte pe rețelele de socializare de Simona Halep.

Halep, pe prima pagină în Sky Sports. Reacțiile presei internaționale

Simona Halep a fost suspendată provizoriu din tenis, după ce a fost testată la US Open. Presa internațională a reacționat rapid la anunțul Simonei Halep, sportiva din România fiind pe prima pagină în Sky Sports.