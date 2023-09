Simona Halep, la 32 de ani! Fostul lider mondial WTA, an de calvar: divorț, dopaj și suspendare record

Simona Halep împlinește 32 de ani. Spre deosebire de alți ani, pentru fostul lider mondial este o aniversare tristă venită după o perioadă de calvar în care luptele nu s-au mai dat pe terenul de tenis, ci în sălile de judecată.

Simona Halep, la 32 de ani! Fostul lider mondial WTA, an de calvar

În luna septembrie a anului trecut, , cu două luni înainte de cununia religioasă care trebuia să aibă loc la Cazionul din Sinaia. Dar avea să fie doar primul, dintr-un șir de evenimente neplăcute pentru jucătoarea de tenis.

În finalul lunii octombrie, Simona Halep a fost anunțată că, în urma unui test efectuat la US Open, a fost depistată pozitiv cu roxadustat, fiind suspendată provizoriu din circuitul WTA. Turneul de la New York a fost ultimul la care a evoluat românca în 2022.

Iar după suspendarea dictată, luptele Simonei nu s-au mai dus pe terenurile de tenis, ci la comisii și în sălile de judecată. Audierile în cazul ei s-au tot amânat, iar pe măsură ce timpul a trecut, a mai apărut un cap de acuzare.

Suspendare de patru ani pentru Simona Halep! I-au încheiat cariera?

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a acuzat-o pe Simona Halep că și-a manipulat sângele, în condițiile în care au apărut nereguli în pașaportul biologic al sportivei. În fața unui astfel de val de acuzații, apărarea Simonei Halep a fost subțire.

Sportiva a fost audiată de un tribunalul britanic Sports Resolutions abia în luna iunie a acestui an, precizând că roxadustatul a ajuns prin contaminarea unui supliment în corpul sportivei, dar, verdictul a fost crunt.

La începutul lunii septembrie, , una dintre cele mai dure suspendări primite de un sportiv pentru dopaj. Iar singura cale de atac rămâne Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Fostul lider mondial WTA a anunțat deja că se va lupta în continuare pentru nevinovăția ei, dar este într-o situație delicată, în condițiile în care dacă pedeapsa nu va fi micșorată, va putea reveni abia pe 6 octombrie 2026, când va avea 35 de ani.

Ion Ţiriac: „De la îngerul cel mai mare, uite că acum, încet-încet, lumea o acuză că e diavol”

Ion Țiriac, cândva principalul sfătuitor al Simonei Halep, a declarat că din îngerul cel mai mare, Simona Halep este acuzată că a devenit diavol, precizând că el a fost unul dintre pionierii agențiilor anti-doping din ziua de azi:

„De la îngerul cel mai mare, uite că acum, încet-încet, lumea o acuză că e diavol. A fost numărul 1. A făcut istorie. Eu am fost unul din cei cinci delegați de Comitetul Olimpic Internațional, în anii ’90, ca să formăm WADA (Agenția Mondială Anti-Doping).

Am fost foarte interesat și foarte agresiv. Înainte să ajung la Sydney, imediat după ce am fost ales președinte al Comitetului Olimpic Român, am făcut o lege. Pentru că eram rege în România, am făcut o lege contra Comitetului Olimpic Internațional, Bruxelles-ului, senatului american… care spuneau că suspendarea trebuie să fie de 2 ani, în cazul unui sportiv prins dopat.

Eu am spus nu, curățați toate sertarele. O dată dacă vă prind dopați, pentru toată viața nu mai participați la Jocurile Olimpice, pentru că nu o să vă mai alegem noi, Comitetul Olimpic Român, ca reprezentanți ai noștri.

Eu am fost cel care, la WADA, a spus că un sportiv, dacă e depistat pozitiv o dată, e pozitiv. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă sunt patru gangsteri și al cincilea îi bagă ceva pe gât, este pozitiv”, a spus Ţiriac.

Simona Halep, campioană la Roland Garros în 2018: “Am visat la acest moment de când m-am apucat de tenis”

Simona Halep este dublă campioană de Grand Slam. A câştigat Roland Garros în anul 2018, după o finală de vis cu Sloane Stephens. Românca disputase anterior trei finale în turneele majore, toate pierdute. Dar în faţa americancei, Halep nu a mai ratat şi s-a impus cu 3-6, 6-4, 6-1.

“Am visat la acest moment de când m-am apucat de tenis, e turneul meu preferat și mereu mi-am dorit să câștig aici. E un trofeu pe care-l voi avea mereu în suflet, mă bucur că l-am putut ține în brațe și săruta”, Simona Halep după Roland Garros 2018

A spulberat-o pe Serena Williams în finala de la Wimbledon

În 2019, a venit probabil cel mai important triumf din carieră, trofeul de la Wimbledon. România, fără teren de iarbă în ţară, avea campioană la cel mai prestigios turneu din tenis. Şi ce finală a fost împotriva Serenei Williams: 6-2, 6-2.

„Nu m-am gândit că o să pot câștiga vreodată la Wimbledon. O spun sincer pentru că suprafața de joc nu mi-a fost niciodată pe plac, deși am avut o semifinală, care n-a fost rea, după un turneu bun în anul 2014″, Simona Halep după Wimbledon 2019

Cariera Simonei Halep în cifre:

1 este locul în ierarhia WTA ocupat de Simona Halep pentru prima dată pe 9 octombrie 2017

2 trofee de Grand Slam a obţinut Simona Halep în carieră: Roland Garros 2018 şi Wimbledon 2019

3 este locul Simonei Halep în clasamentul all-time privind câştigurile din tenis (40,203,437 de dolari). Doar Serena şi Venus Williams au câştigat mai mult

4 ani de suspendare a primit Simona Halep pentru dopaj

5 finale de Grand Slam are Simona Halep (Australian Open 2018, Roland Garros 2014, 2017, 2018, Wimbledon 2019)

6 ani era pedeapsa maximă de suspendare pe care a riscat-o Simona Halep

7 este numărul capului de serie de la Wimbledon 2019

8 victorii a obţinut Simona Halep în 2014 împotriva sportivelor din Top 10 mondial, cele mai multe din carieră într-un an

9 finale câştigate şi tot atâtea finale pierdute în turnee WTA 1000 are Simona Halep

10 meciuri a pierdut Simona Halep împotriva Serenei Williams, reuşind să se impună de două ori

13 foste lidere mondiale WTA au fost învinse de Simona Halep

17 victorii consecutive este seria cea mai lungă fără înfrângere pentru Simona Halep (între ianuarie şi septembrie 2020)

24 de turnee WTA a câştigat Simona Halep în carieră

26 de ani avea Simona Halep când s-a impus la Roland Garros

42 de finale în circuitul WTA are Simona Halep

64 de săptămâni a stat Simona Halep pe primul loc în clasamentul WTA

71 este cea mai înaltă poziţie ocupată de Simona Halep în clasamentul de dublu

579 de meciuri a câştigat Simona Halep în carieră

2006 este anul în care românca a devenit profesionistă

40.203.437 de dolari a încasat Simona Halep din premii, în carieră