Simona în cazul de dopaj în urma căruia a fost suspendată 4 ani din tenis. Fostul lider WTA nu a putut să ofere informații despre audieri nici la Lausanne și nici la revenirea în țară. La 12 zile de la audieri, românca a ales să scrie un amplu mesaj fanilor pe contul oficial de Instagram.

Simona Halep, mesaj amplu după audierile de la TAS: „Coșmarul s-a încheiat”

pentru o dublă încălcare a programului anti-doping: test pozitiv la roxadustat în timpul US Open 2022 și „nereguli” în pașaportul biologic. Dubla campioană de Grand Slam a susținut încă de la început că este nevinovată și că se simte nedreptățită.

Sportiva născută la Constanța este în sfârșit mulțumită de faptul că a reușit să își prezinte apărarea în fața judecătorilor de la TAS, ultima cale de atac împotriva suspendării de 4 ani. „Coșmarul pe care l-am trăit de un an și jumătate s-a încheiat. Am avut șansa să-mi prezint apărarea în fața TAS, să arăt că nu am făcut niciodată vreun fel de dopaj.

Exact ce am spus din prima zi de când am fost acuzată. Acum aștept decizia cu capul sus și am vrut să vă mulțumesc vouă, fanilor mei, jucătorilor, foștilor jucători, legende ale acestui sport, sponsorilor mei și tuturor celorlalți pentru sprijinul vostru extraordinar, pentru toate mesajele și filmulețele pe care le-ați făcut pentru mine în această perioadă chinuitoare”, se arată în prima parte a mesajului postat de Simona Halep pe Instagram.

Simona Halep le-a mulțumit tuturor după audierile de la TAS: „Mi-ați dat putere să continui să lupt pentru adevăr”

Simona Halep susține în continuare că nu ar fi reușit să lupte cu atâta înverșunare pentru a-și demonstra nevinovăția fără ajutorul suporterilor. Campioana de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 va anunța verdictul în momentul în care îl va primi.

„Vă mulțumesc pentru încrederea dumneavoastră necondiționată. Acest sprijin a însemnat lumea pentru mine și mi-a dat putere să continui să lupt în fiecare zi pentru a arăta adevărul!

Voi împărtăși știrile despre cazul meu cu toți de îndată ce voi primi verdictul. Văd doresc toate cele bune. Binele și adevărul predomină întotdeauna”, a fost mesajul Simonei Halep.

TAS a oferit un răspuns pentru FANATIK și . Totuși, românca a făcut un pas important spre demonstrarea nevinovăției. Jurnaliștii americani au dezvăluit că , așa cum „Simo” a invocat atât la TAS, cât și la procesul intentat la Tribunalul din New York.