Simona Halep, primul antrenament în Australia. Cum se relaxează la Antipozi. Foto

Vacanța Simonei Halep a luat sfârșit, iar sportiva încă din a doua zi de Crăciun și a ajuns la Melbourne, WTA.

Simona Halep a primit o veste nesperată de la Darren Cahill, care a confirmat că sportivii care vor veni în Australia nu vor fi nevoiți să mai intre în carantină decât maxim 24 de ore până când vor primi rezultatul testului PCR.

Simona Halep a început deja antrenamentele în Australia și se pregătește de turneul de la Melbourne

Simona Halep nici nu a ajuns bine în Australia că a și efectuat primul antrenament. Sportiva este fericită că a ajuns cu bine la Melbourne și a făcut o primă plimbare la ocean.

Simona a abandonat rapid perioada de acomodare și a trecut la fapte, alături de antrenorul Adrian Marcu și de preparatorul fizic Theo Cercel: a efectuat primul antrenament în Australia: „Mmmm, plăcut să revin la Australian Open”, a scris Halep într-o postare pe pagina sa oficială de Instagram.

Simona are un nou obiectiv, acela de a reveni în Top 10 WTA, iar o prestație bună la turneele din Australia ar putea să grăbească acest reviriment așteptat de toți fanii: „Nu pot să spun ca anii trecuţi că sigur voi face treabă, pentru că sunt pregătită fizic şi psihic. Sunt pregătită, dar nu ştiu ce va fi. Visul meu este să ajung din nou în top 10”.

Clasată pe locul 19 WTA, Halep speră în primul rând că anul acesta va fi în sfârșit ferită de accidentări: „Îmi doresc să fiu sănătoasă şi să nu mai am accidentări. A fost un an greu, acum trebuie să văd cum o să fie cel care vine”.

Cum s-a relaxat Simona Halep după primul antrenament la Melbourne

Simona Halep simte nevoia să alterneze antrenamentele dure cu momente de relaxare, iar jocul de cărți este una dintre activitățile preferate pentru ea și staff.

Simona Halep va participa la două turnee înainte de Australian Open și va avea destul timp la dispoziție pentru a își intra în formă: „Voi juca toate cele trei turnee, pentru că vreau să am meciuri multe. N-am jucat prea mult anul acesta şi vreau să încep să simt meciurile oficiale. Aşteptări am, pentru că m-am antrenat foarte bine.

Am avut cinci săptămâni de pregătire foarte bune, dar în tenis niciodată nu se ştie. Mă voi duce acolo cu încredere şi ce o fi, o fi”, a mai spus Simona Halep, care va juca și dublu la Australian Open, cu Gabriela Ruse.

Cum a petrecut Simona Halep de Crăciun

Pentru al doilea an consecutiv, Simona Halep a fost de Crăciun acasă la Constanța, alături de familie și de soțul ei, Toni Iuruc: „Am fost la naşi, a fost o zi frumoasă. Nu am ieşit şi m-am protejat, de teama de Omicron. Au fost zile frumoase şi acum sunt gata de plecare. Moş Crăciun a fost bun cu mine. De altfel, în fiecare zi este pentru că am o viaţă frumoasă.

Eu am făcut bradul pentru că îmi place să îl fac. În fiecare an, când sunt acasă, eu îl împodobesc. Ultimii doi ani i-am petrecut acasă. A fost diferit”.